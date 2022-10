Calcio Prima, capitan Beccari: 'Accademia Marignanese, ci vuole più determinazione'

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:45 - 21 Ottobre 2022

Dopo la quarta sconfitta in sei partite di campionato - terz'ultimo posto -, che ora si fa in salita, arriva il monito del capitano gialloblu dell' Accademia Marignanese Luca Beccari.



Capitan Beccari, cosa manca alla squadra per fare il salto di qualità capitano?

"Credo che ci manchi quella cattiveria agonistica che continua a chiederci il mister Palazzi, purtroppo su alcuni palloni arrivano prima gli altri e questo fa la differenza".



La squadra è compatta ma la differenza di categoria si comincia già a sentire.

"Veniamo dalla Terza Categoria e questo va ricordato ma credo che questo problema si possa superare. L’inesperienza si può superare con maggior coesione tra reparti ed in attacco cercando di attaccare con più determinazione e più uomini nell’area avversaria".



Ora arriva domenica pomeriggio affrontate in casa il Mondaino, diretta avversaria per la salvezza. Che partita vi aspettate?

"Noi stiamo giocando bene, ma ci manca un risultato positivo per svoltare, e questa è l’occasione giusta, dobbiamo andarci a prendere la vittoria con il coltello tra i denti".



Il campionato sta cominciando a delinearsi, qual è il suo giudizio?

"Solo Villamarina e Morciano sono una spanna sopra le altre, per il resto siamo tutte lì, anche noi. Io credo, dobbiamo essere più cattivi e arriveranno i risultati che ci meritiamo".