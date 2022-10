Basket Promozione: Santarcangiolese domina il giovane Bellaria /7956)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:30 - 21 Ottobre 2022



Buona la prima tra le mura amiche nell'inedita sede della palestra Marie Curie di Savignano per la Santarcangiolese che vince su una coriacea e giovane Bellaria rimasta in partita fino a metà del terzo quarto.

Nel primo parziale partono subito forte i ragazzi di Bezzi che volano 7-0 e provocano il time-out di coach Ricciotti. Balducci è un rebus irrisolto per Donati e Santarcangelo mantiene il vantaggio poi Bussi e Ricciotti con alcune conclusioni dalla distanza suonano la carica per gli ospiti che ribaltano il parziale a loro favore sul 16-23.



Secondo quarto con i fratelli Mussoni e Zaghini che prendono in mano le redini della squadra e riportano avanti i gialloblù, ma Bellaria con il lungo Donati protagonista non ci sta e la partita diventa una battaglia punto a punto fino al 34 a 33 di metà tempo con Coach Bezzi che ha però già ruotato tutti e 12 i suoi giocatori.



Terzo quarto che comincia sulla falsa riga del secondo poi due conclusioni siderali una di Zaghini e l'altra di Caverzan scavano un solco importante di nove punti. A nulla serve il time-out chiamato da Bellaria, Santarcangelo continua a spingere con Luca Adduocchio preciso a servire i compagni in contropiede e transizione. Il quarto termina sul 56 a 42 per i padroni di casa.



Ultimo quarto con Santarcangelo che continua a difendere con aggressività e a leggere con pazienza la difesa a zona ordinata da Coach Ricciotti. Il distacco si allunga e gli ultimi minuti servono solo per fissare il risultato sul 76 a 54.



Dopo questa convincente prestazione Santarcangelo è attesa lunedì 31 dall'Aics nella prima di una lunga serie di trasferte nel Forlivese.





Il tabellino



Santarcangiolese: Fabbri O 2, Rossi 8, Balducci 10, Azarenko 2, Mussoni Ma 20, Caverzan 6, Mussoni Mi 10, Zaghini 19, Adduocchio 2, Fabbri R, Vertaglia, Ceccarelli. All Bezzi

Bellaria: Ricciotti 14, Souini 4, Donati 8, Maggioli 4, Squadroni 11, Bussi 13, Ferri, Paganelli, Giorgiotti, Parini, Vernocchi. All Ricciotti

Arbitri Cieri,Giannini

Parziali: 16-23, 34-33, 56-42, 79-56