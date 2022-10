Rimini si candida a ospitare il meeting dell'unione internazionale dei mercati alimentari

Attualità

Rimini

| 16:49 - 21 Ottobre 2022

Gianni Indino e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.



Durante i lavori della Conferenza del WUWM 2022, in corso ad Abu Dhabi, il presidente del Caar di Rimini Gianni Indino, insieme al presidente di Italmercati Massimo Pallottini, con il sostegno della città di Rimini rappresentata nell’occasione dal Sindaco Jamil Sadegholvaad, ha ufficializzato al board del WUWM la candidatura di Rimini quale città ospitante nel 2024 dell’importantissima kermesse internazionale. WUWM è un’organizzazione che ha l’obiettivo di promuovere il fondamentale ruolo che hanno i mercati alimentari per garantire sicurezza alimentare e facile accesso a diete sane e di alta qualità, attraverso un sistema ben organizzato, sicuro e sostenibile. Con 217 membri, WUWM opera in oltre 40 paesi in tutto il mondo, coprendo 5 continenti.



“E’ grandissima la soddisfazione per questo primo fondamentale passo compiuto verso l’obiettivo di ospitare l’edizione del 2024 della Conferenza del WUWM – dichiara il presidente del Caar Gianni Indino – e il favore con cui è stata da subito accolta la nostra candidatura è motivo di grande orgoglio. Con il supporto di Convention Bureau della Riviera di Rimini abbiamo presentato la nostra città, la sua ineguagliabile ospitalità, la sua bellezza, insieme alle strutture all’avanguardia nell’ambito fieristico-congressuale e alla qualità del comparto alberghiero, commerciale e della ristorazione. Riuscire ad ospitare questa importante Conferenza di livello mondiale garantirebbe, oltre ad ovvie ricadute in termini economici, una visibilità enorme alla nostra destinazione".



Tra i più entusiasti della candidatura riminese, secondo quanto riferito da Indino, il presidente del WUWM Stéphane Layani, più di una volta visitatore della nostra città. "Ritengo questa candidatura una conferma del percorso virtuoso intrapreso dal Caar di Rimini, un lavoro ingente dal quale continuiamo a raccogliere importanti risultati. Un sentito ringraziamento al presidente di Italmercati Pallottini e al sindaco di Rimini Sadegholvaad per il loro fondamentale contributo a tale candidatura”, chiosa Indino.



Gli fa eco il presidente di Italmercati, la Rete di imprese di cui il CAAR è parte, Massimo Pallottini “la candidatura di Rimini è stata accolta con favore da parte del board di WUWM. E’ iniziato un dialogo che culminerà il prossimo anno con una presentazione più dettagliata, un ulteriore tassello per il conseguimento dell’obiettivo di ospitare a Rimini questo grande evento internazionale. Per Italmercati si tratta dell’ennesima conferma dell’importante ruolo che sta ricoprendo a livello europeo e mondiale”.



Esprime soddisfazione anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad “abbiamo con piacere appoggiato dal primo istante l’impegno del Caar di Rimini nell’intercettare questa importante iniziativa. Continueremo a portare avanti tutte le azioni e le interlocuzioni necessarie per riuscire ad ospitare nella nostra città questo importante meeting internazionale”.