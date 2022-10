Nuova Marecchiese, due nodi da sciogliere: le varianti per Novafeltria e Villa Verucchio

Attualità

Novafeltria

16:28 - 21 Ottobre 2022

Archivio.



Questa mattina (venerdì 21 ottobre) nuovo incontro sul tema strada Marecchiese, presenti i sindaci della Valmarecchia e il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi.



Al centro dell'incontro lo studio di fattibilità tecnica-economica dell'architetto Preger. Un elaborato molto valido che ha registrato diversi apprezzamenti: pollice alto, da parte degli amministratori della vallata, per l'intervento di riqualificazione del Ponte Prena e per la bretella di collegamento alla E45. Tra i punti più interessanti anche l'innesto a valle con la nuova strada Statale 16 e la variante al semaforo di Sant'Ermete.



Due invece le criticità emerse, che saranno al vaglio di approfondimenti. Il bypass di Novafeltria è stato ritenuto insufficiente ed è stato chiesto il prolungamento oltre Secchiano, fino al Ponte Santa Maria Maddalena. "A questo proposito è stato dato mandato al progettista di fare un approfondimento della fattibilità tecnica ambientale e paesaggistica a prescindere dalla sostenibilità economica", ha spiegato il presidente della provincia Riziero Santi.



L'altra questione riguarda il bypass di Villa Verucchio. Preger propone una circonvallazione a sinistra dell'abitato, l'amministrazione comunale verucchiese vorrebbe un tunnel sotterraneo. "A questo proposito i tecnici hanno già manifestato i loro dubbi sull’efficacia del tunnel per il fatto che una buona parte del traffico su quel tratto della Marecchiese è generato dalle attività in loco. I progettisti hanno chiesto due settimane per gli approfondimenti richiesti", afferma Santi.



LA PRECISAZIONE DEL COMUNE DI VERUCCHIO "Nessun tunnel sotterraneo, che era uan previsione di primi anni duemila contenuta in un vecchio Piano Strutturale Comunale". Il comune di Verucchio propone invece il progetto, riguardante i primi tratti della strada di Gronda, per collegare l'Alta Valmarecchia al casello della A-14 attraverso il tratto già esistente che parte da San Martino. "Soluzione messa nero su bianco con atti ufficiali quali l'approvazione di un consiglio comunale nel 2019".