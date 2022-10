Miramare, nella stanza di albergo del pusher trovate anche banconote false

Cronaca

Rimini

| 16:13 - 21 Ottobre 2022

Nei giorni scorsi un' operazione antidroga è avvenuta nella zona di Miramare. La squadra di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini, sulle tracce di un giovane di nazionalità extracomunitaria, sospettato di essere uno spacciatore, è intervenuta in una struttura ricettiva.



La perquisizione della sua camera ha permesso il rinvenimento di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, dose modifiche di cocaina e tredici banconote da 20 euro tutte false. Il giovane, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per l'ipotesi di reato di spaccio e per possesso di banconote falsificate.