Spaccio in centro storico a Rimini interrotto dagli agenti in borghese della polizia locale

| 15:37 - 21 Ottobre 2022

Ieri pomeriggio (giovedì 20 ottobre) gli agenti in borghese della polizia locale di Rimini sono intervenuti in centro storico, notando una possibile attività di spaccio. La pattuglia ha fermato un cittadino extracomunitario che con sé aveva 30 grammi di hashish e una dose di cocaina già confezionata e pronta alla vendita.



L'uomo è stato arrestato e tutto lo stupefacente sequestrato. Nel processo per direttissima, ha patteggiato un anno di reclusione. Irregolare sul territorio italiano, sarà sottoposto a procedura di espulsione.