Riccione, entro fine anno affidati i lavori per la sistemazione di tre ponti

Attualità

Riccione

| 14:54 - 21 Ottobre 2022

Le ringhiere sul ponte di via Castrocaro.



Saranno affidati entro fine anno i cantieri per i lavori di risanamento e messa in sicurezza di 3 ponti di Riccione, oltre alla messa in sicurezza di parapetti e barriere stradali.



Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati interessano in primis il ponte su Via Castrocaro, ponte sul Rio Melo sulla statale e il ponte sul Rio Marano in via Tortona.



L’intervento di manutenzione straordinaria dei 3 ponti, i cui lavori sono stati progettati a seguito di indagini tecniche sono interamente finanziati con contributi del PNRR e mirati al ripristino dei calcestruzzi degradati nelle strutture dei ponti, quali impalcati, spalle e pile per garantire la sicurezza dei ponti.



Il progetto prevede azioni su tutte le parti strutturali del ponte e consentirà l’eliminazione dei ristagni di acqua dannosi e per evitare degradi strutturali.



I lavori, del valore complessivo di 594 mila euro programmati prevedono anche altre azioni di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali sulla statale 16 nel tratto compreso tra il ponte sul Rio Marano e il confine con il Comune di Rimini oltre all’adeguamento alle norme di sicurezza ringhiere protettive di Via Da Verrazzano.



“Un lavoro di risanamento molto importante per la sicurezza stradale - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Simone Imola - si tratta di un progetto programmato a seguito di una perizia e verifiche dello stato dei Ponti. Il Comune di Riccione è risultato beneficiario del contributo per la messa in sicurezza delle stradali del territorio, un finanziamento che è confluito nei contributi del PNRR”.