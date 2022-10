Calcio C, Rimini-Fermana 2-2. Gaburro: 'La nostra miglior partita. Orgoglioso dei miei'

Sport

Rimini

21:51 - 23 Ottobre 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).



Quando non si può vincere, è importante non perdere. Il Rimini prosegue nella sua striscia di risultati utili acciuffando il pari a tempo scaduto contro una Fermana coriacea che passa due volte in vantaggio, ma che alla fine deve accontentarsi del pareggio. Ai gol di Giandonato e Fischaller rispondono le reti di Delcarro e Rosso, l'ultima ad un soffio dal triplice fischio finale. Per il Rimini un punto comunque prezioso per mantenere le posizioni di vertice in classifica.

Mister Marco Gaburro analizza così l’incontro: "Penso sia stata la miglior partita, abbiamo dominato l’avversario e se fosse finita 4-1 non ci sarebbe stato nulla da dire. Sono straorgoglioso di questa squadra, e curioso di vedere il dato del possesso palla. Purtroppo l’avversario ha capitalizzato tutte le occasioni, ma gli episodi sono stati tantissimi” dice il tecnico.

Insomma un Rimini maturo, sempre aggrappato alla partita, che ha saputo reagire alle avversità e ad alcuni episodi sfortunati.

“Non mi va di parlare dell’arbitraggio - continua Gaburro - capitano giornate storte a tutti. Tra il netto fallo di mano, il nostro gol annullato e il fallo che ci è stato fischiato contro molto discutibile da cui è scaturito il loro gol diciamo che siamo stati sfortunati. Poi sul rigore ci abbiamo messo del nostro, ma un errore ci può stare. A Siena avremmo potuto perdere ed abbiamo ottenuto un punto; oggi, pur con presupposti diversi, portiamo comunque a casa un punto e va bene così. Resta il fatto che sono molto orgoglioso: la mia squadra ha fatto dal primo all’ultimo minuto quello che doveva. A tratti sembrava una partita stregata, ma la squadra è sempre rimasta sul pezzo. Sfruttiamo poco i calci piazzati? Sicuramente è uno degli aspetti su cui dobbiamo lavorare per migliorare”.



Molto soddisfatto anche Simone Rosso, autore del gol del pareggio al 92’. Per l’attaccante riminese è il primo centro stagionale, dopo il lungo infortunio che lo ha costretto ai box in questo avvio di stagione. “Sono doppiamente contento - spiega l'esterno biancorosso - per me e naturalmente per la squadra: è stata un’iniezione di fiducia di cui avevo bisogno. Non perdere era fondamentale per mantenere la continuità di risultati e intatto l’entusiasmo. Un punto che vale come una vittoria? Non dobbiamo accontentarci ma per come si erano messe le cose possiamo dire di sì. Il mio gol? Ho visto Gabbianelli tra le linee, è stato bravo a mettere la palla ad altezza dischetto e poi da lì mi sono girato ed è andata dentro. Sono esploso di gioia, ma forse - anziché togliermi la maglia - avrei potuto prendere il pallone ed accelerare la ripresa de gioco per tentare un ultimo assalto”.





Dall'altra parte il tecnico Stefano Protti: "Come terza partita del ciclo settimanale abbiamo tenuto ritmi importanti, contro una squadra forte. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, c'è l'amaro in bocca per l'epilogo: abbiamo subito la rete del pareggio nel recupero. Noi abbiamo fatto una grande partita. Non so se le squadre che lottano per la salvezza riusciranno a segnare due reti e creare altre occasioni come abbiamo fatto noi".