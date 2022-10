Calcio C, Rimini-Fermana. Gaburro: 'Attaccare con lucidità e pazienza. Occhio alle ripartenze'

Sport

Rimini

| 14:31 - 22 Ottobre 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Il Rimini ritorna domenica al Romeo Neri forte di un bottino di 10 punti nelle ultime quattro partite (tre vittorie e un pareggio) e gioca la prima di due partite casalinghe consecutive. E' di scena alle 17,30 la Fermana di mister Stefano Protti, a lungo il trainer della Sammaurese ed ex bomber dei canarini fermani (sabato prossimo arriverà la Carrarese).

Ritorna disponibile Mencagli, ancora out Allievi, Sereni, Lo Duca e Piscitella. Anche il nuovo acquisto, il difensore Serpe, è tra i convocati. “E' un giocatore molto interessante perché è un 2003 di grande impatto fisico – spiega Gaburro - . È un centrale di piede destro che a noi mancava all’interno della rosa”.

Conferma per il tridente d'attacco, a centrocampo di nuovo Pasa-Tonelli-Del Carro, in difesa rientra Regini sulla corsia di sinistra, al centro Panelli farà coppia con Pietrangeli, mentre l'unica novità potrebbe esserci a destra: turno di riposo a Laverone e dentro Tofanari.

IL TECNICO Mister Gaburro dice che il Rimini arriva all'appuntamento carico mentalmente, con in morale alto per la buona classifica anche se “dobbiamo migliorare e fare tesoro dei nostri errori perché abbiamo fatto partite in cui sbagliato tanto e subito poco, cosa che non capita sempre nel calcio. Ora concentriamoci su questa partita, diversa da quella di Siena: dobbiamo avere altre abilità per portarla a casa”.







La Fermana è allenata da Stefano Protti, ex mister della Sammaurese. Che gara si aspetta?



“La Fermana è una squadra che si sa difendere molto bene, corta, quando aggredisce si abbassa per poi ripartire con uno contro uno pericolosi. Ha battuto il Cesena, ha perso solo tre partite su nove. Sull’undici titolare è una squadra molto buona: ha un centrocampo di qualità e davanti giocatori che sanno fare male”.





Quali le armi per affrontarla?



“Non bisogna avere impazienza, non farsi prendere dall'ansia e mantenersi lucidi mettendoci grinta e intensità, cercando i varchi giusti per affondare in profondità oppure attaccarli con manovra avvolgente e dobbiamo essere bravi a coprire gli spazi. E' una partita delicata. La cosa importante è avere un impatto mentale forte. Poi durante la gara cercheremo di trovare la chiave giusta".

ste. fe.