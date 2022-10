Alcol al volante, a Rimini già 175 patenti sospese per guida: nel 2021 furono 147

Cronaca

Rimini

| 14:31 - 21 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Nei primi otto mesi del 2022 a Rimini le sanzioni della polizia locale, per guida in stato di ebbrezza, sono state 200, 77 quelli che si sono visti notificare solo la sanzione amministrativa (da € 543 a € 2.170), prevista nei casi di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, 123 quelli che sono andati incontro all'ammenda (da 800 a 3.200 euro) e alla procedura penale che può portare, per chi lo sceglie, ai lavori di Pubblica Utilità, in quanto hanno fatto registrare all’etilometro un tasso alcolemico tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro. 27 invece i conducenti di età inferiore a ventuno anni (o nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida) sanzionati per avere un tasso alcolemico superiore allo zero. Le patenti sospese sono state 175, un dato nettamente superiore a tutto il 2021, quando furono 144.

Le azioni a contrasto del consumo di alcol non si esauriscono solo nei controlli preventivi alla sicurezza della circolazione stradale, ma si estendono a una vasta area di vigilanza, esercitata, anche con servizi mirati in abiti civili, per le diverse modalità di vendita degli alcolici nel territorio comunale, che da inizio anno ad oggi ha fatto registrare un totale di 103 sanzioni su oltre 300 controlli eseguiti.



Nel dettaglio, 45 da 1034 euro ciascuna per violazione del divieto di vendita per asporto di alcolici in bottiglie di vetro dopo le 22, 13 per violazione del divieto di vendita di alcol dopo le 24, 45 infine le sanzioni per violazione dei divieti generica di vendita alcol previsti dall’ordinanza sindacale.