Calcio RSM, il San Giovanni cerca il prestigioso poker contro il Tre Fiori

| 14:12 - 21 Ottobre 2022

Il tecnico del San Giovanni Marco Tognacci.

Dopo una partenza a dir poco complicata fatta di tre sconfitte consecutive, il San Giovanni ha messo il piede sull’acceleratore e risalito la classifica a suon di vittorie e gol a grappoli. Tre i successi di fila per i rossoneri, una serie aperta che ha portato la Tognacci band a ridosso delle posizioni di vertice e ad appena una lunghezza dalla corazzata Tre Fiori con cui la squadra si misurerà domani sabato 22 ottobre alle 15. Una sfida difficilissima che arriva a qualche giorno dalla beffa di Coppa Titano, dove il San Giovanni ha recuperato due reti di svantaggio alla Folgore prima di arrendersi al supplementare. Mister Marco Tognacci parte proprio lì, convinto che non lascerà scorie ma che anzi quella sfida s



Mister Tognacci, partiamo da mercoledì.



“E’ stata un’altra bella prestazione sia tecnica che di carattere. Quando si fanno partite così equilibrate si paga ogni minimo errore e ne abbiamo fatto forse uno più di loro. ma non sarebbe certo stato uno scandalo se avessimo passato il turno noi”

Neanche il tempo di pensarci che è già di nuovo tempo di campionato, contro una delle big

“Affrontiamo una squadra già molto forte e che per lo più ha riposato perché, in quanto detentrice, entra dal secondo turno di Coppa Titano, Sarebbe stata già una gara difficile, lo diventa ancora di più”

Che partita si aspetta?

“Prima di tutto bisogna vedere le nostre condizioni fisiche. L’idea è sempre quella di giocarcela con tutti sul ritmo, ma non potrò neanche fare tanti cambi perché abbiamo qualche ragazzo fuori per infortunio (Celli e Serafini) e capitan Angelini squalificato. Loro hanno individualità importanti e sono tosti e arcigni, ma vogliamo dare continuità al bel momento che stiamo vivendo e saremo pronti a dare battaglia”

La classifica inizia a sorridere..



“Siamo in linea con i nostri obiettivi, ma sei partite sono poche per dare giudizi. Anche perché ogni settimana si può vincere o perdere con chiunque. I ragazzi sono stati comunque molto bravi a metabolizzare le tre mazzate iniziali, a continuare a lavorare sodo e a reagire a suon di risultati. Ora ci misuriamo con avversari forti e vedremo a che punto siamo cercando di portare via punti anche a loro”.