Futsal RSM, al Fiorentino il derby contro il Tre Fiori

Sport

Repubblica San Marino

| 14:09 - 21 Ottobre 2022





Il Fiorentino aggancia in vetta la Folgore, vincendo il big match di posticipo contro i cugini del Tre Fiori. Ieri sera il derby del Castello di Fiorentino, giocato peraltro sullo stesso impianto cui afferiscono i due club. E, non fosse ancora sufficiente il numero di analogie, a far saltare il banco è stato addirittura un ex dell’incontro: Nicolas Rossini, alla sua prima stagione in Rossoblù dopo tre anni passati tra le file del Tre Fiori, punisce i suoi vecchi compagni alla prima occasione utile. Doppietta in chiusura di prima frazione, segnatamente al 24’ ed al 30’+1’.





Gli uomini di Bugli non riescono a trovare la rete che avrebbe potuto riaprire l’incontro nella seconda frazione di gara. Per il Fiorentino di Michelotti, orfano di Busignani, anche il positivo riscontro del clean-sheet: imbattuto Protti, superato sin qui una sola volta in tre partite.

In classifica, alle spalle della coppia Fiorentino-Folgore, sempre vincenti sinora, Virtus e Faetano con sette punti a testa. Il Tre Fiori incappa nel primo stop in campionato e resta a quota quattro punti insieme a Murata e Domagnano. Poco più su La Fiorita (5) e Juvenes-Dogana (6 punti, ma con una partita da recuperare rispetto al binomio di testa).