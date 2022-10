San Martino dei Mulini, nuovo servizio di optometria presso la Farmacia Comunale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:03 - 21 Ottobre 2022

Farmacia Comunale - San Martino dei Mulini.

Un nuovo servizio in arrivo presso la farmacia comunale di San Martino dei Mulini: la società La Marecchia srl, che gestisce l’attività, sta infatti definendo l’avvio di un ambulatorio di optometria, grazie alla presenza di un’optometrista con cui sarà possibile prendere appuntamento chiamando in farmacia per la misurazione gratuita della vista.



Il nuovo servizio – che sarà avviato non appena perfezionato l’accordo con la professionista interessata – va ad aggiungersi a quelli già erogati dalla farmacia comunale nei nuovi spazi di via Tomba 55, inaugurati proprio un anno fa. Nel primo anno di attività della nuova sede, sottolineano i gestori, la farmacia ha potuto beneficiare di una miglior fruibilità generale per la clientela, dell’aumento del passaggio dovuto alla presenza del supermercato e della maggiore disponibilità di parcheggi.



Nel frattempo, continua l’iniziativa per lo stop alla Tampon Tax avviato grazie all’accordo tra Amministrazione comunale, società La Marecchia srl e direttrice sanitaria: sulla linea commerciale e sanitaria degli assorbenti intimi femminili in vendita alla farmacia comunale, infatti, viene applicata una riduzione di prezzo per compensare l’Iva, come se l’aliquota fosse quella relativa ai beni di prima necessità (4%).



Dopo la riduzione a livello nazionale dell’imposta dal 22 al 10%, infatti, su iniziativa del Consiglio comunale l’Amministrazione ha attivato l’intesa con La Marecchia srl per ridurre ulteriormente il prezzo finale degli assorbenti intimi femminili, in modo che siano considerati – appunto – beni di prima necessità.



Oltre ai servizi già ricordati, presso la farmacia comunale sono disponibili anche la misurazione dei parametri ematici, del colesterolo, della glicemia e altri ancora: per maggiori informazioni è possibile contattare la sede chiamando il numero 0541/758775 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30, sabato dalle 8 alle 13.