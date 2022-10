Anche Verucchio posticipa accensione riscaldamenti al 2 novembre

Attualità

Verucchio

| 13:34 - 21 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Anche Verucchio posticipa l'accensione dei riscaldamenti. Viste le temperature straordinarie ben al di sopra delle medie stagionali di questo mese di ottobre e considerata la necessità di ridurre il più possibile i consumi di gas, il Comune di Verucchio ha emanato ordinaza di posticipo a mercoledì 2 novembre dell’accensione degli impianti di riscaldamento, già prorogata dal Ministero dal consueto 15 ottobre a sabato 22.



Verucchio ricade nella zona climatica E: la nuova ordinanza prevede accensione appunto mercoledì 2 novembre e lo spegnimento il 7 aprile 2023 (non più il 15), con una durata di attivazione degli impianti per un massimo di 13 ore giornaliere tra le 5 e le 23. Il Piano di contenimento prevede inoltre che la media ponderata delle temperature dell'aria non debba superare, con le tolleranze previste dalla legge, i 17 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 19 gradi in tutti gli altri edifici.

“Questa proroga si inserisce in un ragionamento e in un Piano complessivo che ci vede impegnati in più direttrici: stiamo sostituendo oltre 2000 punti luce dell’illuminazione pubblica con impianti a led, abbiamo scelto di rinunciare alle luminarie natalizie per lanciare un messaggio concreto, di spegnere a mezzanotte l’illuminazione architetturale di Rocca e Museo e di tenere la temperatura del municipio un grado sotto quanto previsto. Tutto per contenere i costi dei consumi, ma anche e soprattutto a tutela dell’ambiente in cui viviamo” commenta la sindaca Stefania Sabba, ricordando: “In caso di improvviso calo delle temperature sarà quindi possibile, con un ulteriore atto, anticipare di qualche giorno l'accensione.