La Riccione tra gli anni '60 e '80 negli scatti di Pico Zangheri

| 13:25 - 21 Ottobre 2022

Foto Davide Casalboni.





Ha inaugurato ieri (giovedì 20 ottobre) "Foto Riccione. L'obiettivo di Pico", mostra a cura di Davide Bagnaresi e Gianni Zangheri che, attraverso gli scatti del fotografo Epimaco Zangheri, da tutti conosciuto come Pico, racconta la Riccione tra gli anni Sessanta e Ottanta. Una Riccione in bianco e nero, per alcuni un ricordo, per altri una scoperta.



La mostra, a ingresso libero, resterà aperta a Villa Mussolini (via Milano, 31) da oggi fino a domenica 𝟔 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 nei seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.