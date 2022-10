Messa in sicurezza della Strada Provinciale Uso, concluso studio di fattibilità per gli interventi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:14 - 21 Ottobre 2022

Riziero Santi in un sopralluogo sulla strada provinciale Uso.

Lunedì prossimo (24 ottobre) nella sede di provincia di Rimini si terrà un incontro tra tutti i firmatari dell'accordo per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 13-bis, “Prolungamento Uso”: la provincia di Rimini, quella di Forlì Cesena, i comuni di Bellaria, San Mauro Pascoli e Santarcangelo. Per l'occasione sarà chiuso lo studio di fattibilità tecnico-economica dei lavori di messa in sicurezza, saranno definiti gli interventi prioritari e il cronoprogramma di azione. Infine si valuterà come affrontare la spesa: la stima è di circa 10 milioni, 1,8 per il primo step.

Soddisfatto il presidente della provincia Riziero Santi: "Per gli interventi più complessi, per i quali nel tempo, per la loro complessità,non si è mai arrivati a svolgere azioni puntuali e risolutive, la linea che ho seguito in questo mandato è stata quella dellos tudio di fattibilità complessiva e della pianificazione pluriennale condivisa. É ciò che consegno nel fine mandato, con gli studi di fattibilità della Marecchiese e della SP13bis, una delle strade più pericolose di tutta la provincia".