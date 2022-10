Incendio al grattacielo di Rimini. Appartamento in fiamme

Cronaca

Rimini

| 12:57 - 21 Ottobre 2022

Le fiamme scoppiate in un appartamento del grattacielo.



Intorno alle 12 di oggi (venerdì 21 ottobre) un incendio è scoppiato in un appartamento del grattacielo di Rimini, verosimilmente a causa di un cortocircuito elettrico: una densa colonna di fumo si è sprigionata dalle fiamme, annerendo gran parte della facciata dell'immobile.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia e anche il personale del 118. Sono scattate le procedure di evacuazione e al momento la situazione è sotto controllo. Traffico in tilt, con la strada bloccata dal semaforo del grattacielo, fino alla rotonda della Chiesa tra via Graziani, Corso Giovanni XXIII e piazzale Cesare Battisti.