Bellaria, una sede per l'attività motoria delle persone fragili

| 12:04 - 21 Ottobre 2022

Si terrà domani, sabato 22 ottobre, alle 16.30 presso i locali di via Ricci 9, un evento di presentazione aperto a tutta la cittadinanza: l'occasione, è promossa da A.s.d. Quasi Primi, proprio nel luogo che accoglie le attività autunnali e invernali condotte dalla stessa associazione, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nel contesto del progetto "Quasi Triathlon 2022/23".



I locali – di proprietà comunale – portano ora simbolicamente il nome di "Sport di Tutti" e sono a disposizione di diverse realtà, fra cui anche A.s.d. Kiklos, per lo svolgimento di attività motorie rivolte a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini, alla disabilità e alla terza età. Già avviate una serie di iniziative mattutine e pomeridiane, che presto saranno integrate da attività serali, ora in fase di definizione.



La presentazione di domani avverrà in una sede che nelle ultime settimane A.s.d. Quasi Primi ha rimesso a nuovo, per accogliere al meglio tutte le iniziative della stagione; a tal fine, sono stati ritinteggiati i locali interni, sistemati i servizi igienici e sostituiti i tendaggi, nonchè applicata sui vetri una nuova pellicola opacizzante rimovibile.