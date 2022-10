Cattolica, torna la passeggiata 'a 4 zampe' in spiaggia per conoscere gli ospiti del canile

Attualità

Cattolica

| 11:45 - 21 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Ritorna questo fine settimana, domenica 23 ottobre alle ore 16,30, la "passeggiata a 4 zampe" organizzata dall'attività "Be Kind" in collaborazione con canile comunale "Stefano Cerni" di Rimini, le associazioni "La Ciurma Di Kira", "Cani sciolti", la coop. sociale "Cento fiori" ed il patrocinio dall'Amministrazione Comunale di Cattolica.



"Partiremo dal Be Kind (in Via Carducci, 118) per una passeggiata sulla spiaggia di Cattolica in compagnia dei nostri amici a 4 zampe. Durante l’evento - spiegano gli organizzatori - gli educatori ed istruttori cinofili del Canile di Rimini daranno consigli utili e pratici per poter gestire il proprio cane durante varie situazioni e sarà possibile, quindi, far loro domande. Si potrà partecipare all’evento portando il proprio cane al guinzaglio oppure conoscere ed interagire con i cani del canile. I cani, per il loro benessere psico-fisico, hanno bisogno di muoversi, camminare, stimolare l’istinto olfattivo e la socializzazione. La vita di reclusione, alla quale sono costretti gli ospiti del rifugio, può soprattutto nel lungo periodo, causare stress, aggressività, depressione. L’uscita dal suo spazio vitale, garantisce quel minimo di svago perché il cane possa rompere la monotonia quotidiana e la noia".



Ecco alcune regole per partecipare:

I cani in cerca di casa saranno portati o dai volontari con maglia arancione o dagli educatori con maglia bianca.

1. Prima di avvicinarsi a loro, come a qualsiasi altro cane, chiedere il permesso al conduttore e seguire le sue indicazioni su come approcciarsi in modo corretto.

2. Stare ad una distanza di almeno un paio di metri con gli altri cani dei privati che parteciperanno, eccetto indicazioni specifiche degli educatori

3. (Se possibile) cercare di mantenere un clima calmo senza tanti urli, corse, etc...