Rimini, una giornata dedicata al diabete e alle buone pratiche per gestirlo

| 11:41 - 21 Ottobre 2022

Sabato 29 Ottobre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 16:15, presso il Centro Congressi SGR di Rimini si svolgerà la nuova edizione di Diabetes Marathon Health, una giornata interamente dedicata alla formazione e alla condivisione di buone pratiche ed esperienze per la gestione del diabete nei bambini e negli adulti. L’evento, organizzato dall’Associazione Diabete Romagna e da Diabetes Marathon ASD, è aperto a tutti coloro che vogliono saperne di più sul diabete.



La scoperta dell’insulina ha segnato la storia della Medicina e ha dato il via alla storia della terapia insulinica. Decine di milioni di vite salvate, ma soprattutto, grazie ad una cavalcata incredibile di innovazione e straordinarie biotecnologie, la restituzione alle persone con diabete di normale durata e qualità di vita. Siamo oggi dove solo 20 anni fa era impossibile immaginare, nuovi strumenti per il monitoraggio glicemico, nuovi device per la somministrazione dell’insulina, nuove modalità di somministrazione di molecole, quali il glucagone, fondamentali per la gestione dell’ipoglicemia.



Scopo dell’evento è quello di fare un focus sulla terapia insulinica e le tecnologie più avanzate a supporto dei pazienti con diabete da tutti i punti di vista, approfondendo le varie tematiche, e soprattutto di offrire uno spazio per il confronto e la condivisione tra esperti, associazioni dei pazienti e istituzioni. Insieme al Dott. Paolo Di Bartolo, Direttore UO di Diabetologia di Ravenna e Coordinatore della Rete Diabetologica AUSL Romagna, responsabile scientifico dell’evento, gli esperti e i medici delle diabetologie che interverranno durante la giornata, saranno analizzati e discussi gli elementi emergenti per la gestione e la cura del diabete. Tra i temi che saranno affrontati: diabete e tecnologia, la telemedicina nelle diabetologie, l’intelligenza artificiale e le innovazioni tecnologiche per le persone con diabete, l’alimentazione nel diabete e nello sport, l’importanza del calcolo dei carboidrati per una corretta gestione del diabete insulino-dipendente, gli appuntamenti da ricordare per i diritti delle persone con invalidità. Interverranno: P. Di Bartolo, M. Nizzoli, A. Babini, C. Santini, M. Bruglia, F. Libertucci, S. Taroni, V. Graziani, C. Caselli, C. Trojani, G. Vergine, I. Valentini, A. Vallicelli, P. Stella, Ass. Diabete Romagna, Ass. Diabetici Ravennate e Direzione Generale ASL Romagna.



Diabetes Marathon Health, oltre a sensibilizzare le persone sul diabete, è un evento di raccolta fondi per la realizzazione di progetti a favore delle persone con diabete come i campi scuola per bambini con diabete e le loro famiglie, l’assistenza medica domiciliare per persone con diabete più fragili, ma anche il supporto di dietisti, psicologi e podologi negli ospedali.



Per partecipare è necessaria l'iscrizione