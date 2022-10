Basket, Tigers fanno visita al Basket 2005

Sport

VillaVerucchio

| 18:14 - 20 Ottobre 2022

Il lungo Polverelli in azione (Foto Aldo Sgroi).

Dopo il bottino pieno ottenuto nei due derby contro Dolphins Riccione e Pol. Stella Rimini, Fast Coffee Villanova Tigers fa le valigie e sabato 22 va a far visita a Basket 2005 Cesena (palla a due ore 21) per la quarta giornata del girone D del campionato di serie D di basket.



Con i quattro punti incamerati, i biancoverdi del presidente Lorenzo Meluzzi si sono portati al terzo posto in classifica, alle spalle di Artusiana Forlimpopoli e Selene S. Agata e in compagnia di Russi e International Imola. Cesena invece è ancora a quota 0 (sconfitta da Forlimpopoli, Russi e Selene). Con 278 punti, i Tigers vantano il miglior attacco del girone, mentre Cesena può esibire una buona difesa (210 punti), la quarta meno perforata.



“I ragazzi si stanno allenando bene e sono pronti alla sfida. – fotografa la situazione in casa Tigers il coach Michele Amadori – Le difficoltà iniziano ora, per questo i leader come capitan Zannoni e Mazzotti dovranno ancor di più caricarsi la squadra sulle spalle, così come Polverelli dovrà essere più incisivo e cinico rispetto alla partita contro la Stella”.



Farete visita a Cesena ancora a 0 nella casella vittorie.

“Affrontiamo una squadra che finora ha sempre perso, ma la scorsa settimana è riuscita a mettere in difficoltà Selene S. Agata in trasferta perdendo 54-50 e tenendo i padroni di casa sotto i 55 punti, quindi ci aspettiamo una difesa organizzata e fisica, per trovare spazi dovremo collaborare tanto e non tener ferma la palla”.



Quale potrà essere la chiave tattica della partita?

“Probabilmente incontreremo una o più difese a zona ma siamo pronti anche per questo, possiamo far tanto male nelle ripartenze e gli avversari dovranno essere bravi a schierarsi in tempo, corriamo parecchio e l’intensità alta dovrà essere la chiave della partita. In ogni caso, contro qualsiasi tipo di difesa sarà fondamentale giocare molto senza la palla per creare vantaggi e disequilibrio”.



I Tigers si faranno pronti sabato?

“Sono molto fiducioso nella forza del gruppo. Tutti i ragazzi stanno dimostrando di essere molto uniti e sabato a Cesena lo dovranno essere ancora di più”.