Meteo: allerta meteo per vento forte in arrivo nell'entroterra. Continua l'ottobre mite

Attualità

Rimini

| 17:51 - 20 Ottobre 2022





Un temporaneo indebolimento del campo di alta pressione determinerà nubi in aumento tra venerdì e sabato, con rinforzo della ventilazione di Garbino sulle aree appenniniche ma in un contesto generalmente asciutto. Tendenza a schiarite più ampie nel corso di domenica.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 20/10/2022 ore 17:00











Venerdì 21 ottobre





Stato del cielo e precipitazioni: al mattino da nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti più consistenti in area appenninica. Tra pomeriggio e sera ulteriore aumento della nuvolosità con cielo fino a coperto. Assenza di precipitazioni.

Temperature: minime in aumento, con valori compresi tra 12 e 15 gradi, massime stazionarie o in locale aumento su pianura e costa, comprese tra 19 e 25 gradi.

Venti: moderati da Sud-Ovest su Appennino ed entroterra con raffiche di forte intensità tra pomeriggio e sera. Su pianura e costa deboli di direzione variabile tendenti a divenire sud-occidentali dal pomeriggio, con temporanei rinforzi.

Mare: poco mosso sotto costa e mosso al largo.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta meteo gialla per vento in Appennino .







Sabato 22 ottobre





Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso o coperto salvo parziali schiarite al primo mattino su pianura e costa. Precipitazioni generalmente assenti salvo isolati piovaschi possibili al mattino sulle aree di crinale appenninico.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 20 e 25 gradi, localmente inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime senza variazioni significative, comprese tra 20 e 25 gradi.

Venti: su pianura e costa moderati da Sud-Ovest con rinforzi tra mattina e pomeriggio. Su entroterra e Appennino forti da Sud-Ovest con raffiche molto forti in particolare sul crinale. Tendenza ad attenuazione della ventilazione in serata.

Mare: poco mosso sotto costa e mosso al largo.

Attendibilità: alta.





Domenica 23 ottobre





Stato del cielo e precipitazioni: al mattino nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio tendenza a schiarite, più ampie su pianura e costa.

Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 15 e 18 gradi, massime stazionarie comprese tra 20 e 24 gradi.

Venti: deboli dai quadranti meridionali con residui rinforzi nella prima parte di giornata sulle aree appenniniche.

Mare: poco mosso, solo localmente mosso al largo.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: l’alta pressione tenderà ad espandersi nuovamente con tempo stabile, seppur non sempre soleggiato per nubi medio-alte in transito e possibilità di foschie anche dense nelle ore più fredde di giornata. Permangono temperature superiori alla media climatologica del periodo, con massime sulle pianure fino a 24-25 gradi.