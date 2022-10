Indel B, si espande il centro produttivo di Secchiano

Attualità

Novafeltria

| 17:38 - 20 Ottobre 2022

Taglio del nastro di Indel Webasto Marine.

Il gruppo Indel B cresce ancora. L'azienda leader nel settore della refrigerazione per barche, aerei, tir e hotel ha inaugurato oggi (20 ottobre) presso il centro operativo di Secchiano di Novafeltria il nuovo stabilimento di circa 6mila metri quadri Indel Webasto Marine: la nuova linea, già operativa, dedicata alla realizzazione di frigoriferi per il settore nautico. Questa nuova apertura è il risultato di una crescita esponenziale avvenuta negli ultimi anni da parte dell'azienda del Cavalier Antonio Berloni: una solida realtà ed eccellenza territoriale che dal 1988 non si è ancora fermata. Un nuovo investimento da parte del gruppo che si traduce come una vera e propria opportunità per il Comune di Novafeltria e per l'intera Valmarecchia grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro che contrasteranno lo spopolamento demografico del territorio. Alla presenza dei Sindaci Stefano Zanchini (Novafeltria), Goffredo Polidori (Sant'Agata Feltria) e Leonardo Bindi (San Leo) si è tenuta alle 16:30 la cerimonia del taglio del nastro insieme alla benezione religiosa di Don Sante Celli, parroco di Secchiano. "Lo spopolamento e il calo demografico sono la vera piaga del nostro territorio e trovare imprenditori coraggiosi come il gruppo Berloni che hanno deciso di investire sul nostro territorio - con i due stabilimenti di Secchiano danno lavoro a 200 persone - è una cosa che ci riempie di orgoglio. Non possiamo che esprimere la nostra profonda stima verso questi imprenditori", spiega il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini.



Inteviste audio di Nicola Guerra