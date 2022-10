Riccione, pronto il nuovo asfalto della via Panoramica

Attualità

Riccione

| 16:49 - 20 Ottobre 2022

Nuovo asfalto in via panoramica a Riccione.



Nuovo asfalto lungo via Panoramica a Riccione. Il tappeto stradale è già stato completamente rifatto, nel tratto compreso tra Corso Fratelli Cervi e via Santorre di Santarosa, mentre è in corso di realizzazione la nuova segnaletica.



“In viale Panoramica - osserva l’assessore ai lavori pubblici Simone Imola - non ci siamo limitati al rifacimento dell’asfalto, molto ammalorato, ma abbiamo anche messo in sicurezza alcuni tratti di strada, soprattutto sul lato Cattolica, che erano stati danneggiati dalle radici dei pini. Lo stesso, a breve, lo faremo anche per i marciapiedi che accusano gli stessi problemi”.



Questi lavori ricadono nel programma delle manutenzioni straordinarie delle strade che il Comune ha affidato a Geat e consistono nella bonifica dei tratti sollevati dalle radici degli alberi, la successiva realizzazione del nuovo tappetino stradale e della nuova segnaletica orizzontale.