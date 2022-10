Viaggiare nella Romagna on the road

Attualità

Rimini

| 15:39 - 20 Ottobre 2022

Da Rimini a Bologna, la Romagna è un territorio dal fascino indescrivibile, ricco di arte e natura.



Chi decide di andare alla scoperta di questo territorio storico che, insieme all'Emilia, costituisce la regione Emilia-Romagna, non ha che l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda le strade da percorrere e i luoghi da scoprire. A seconda delle aspettative, si potrà organizzare un viaggio che tocchi le principali città, i piccoli borghi o i luoghi naturali più interessanti; in alternativa, si potranno percorrere le strade dei vini e dei sapori, andando alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche romagnole.

Per avere la massima libertà di movimento e poter raggiungere anche i borghi e i luoghi più isolati, la soluzione migliore consiste nell'utilizzare la propria automobile, organizzando dunque un vero e proprio viaggio on the road.



Visitare la Romagna con la propria automobile

Altre precauzioni da prendere prima di partire

Romagna on the road e le strade dei vini e dei sapori

Prima di cominciare un lungo viaggio in automobile, è necessario prendere alcune precauzioni che aiutino a evitare eventuali problemi e che aiutino a risolvere più facilmente quelli che, nonostante tutto, non si riesce a evitare. Per prima cosa è necessario coprire l'automobile con un'assicurazione completa. Per non rimanere a piedi, dovrete sottoporre l'automobile a un controllo completo, controllando lo stato degli pneumatici e dei freni, nonché il livello dell'olio e del liquido di raffreddamento. Ricordatevi di controllare anche lo stato della batteria. Prima di mettervi in marcia, è molto importante pianificare con cura il percorso e prenotare tutti i luoghi in cui intendete pernottare. Chi ama il vino e i sapori tradizionali, può organizzare un viaggio in Romagna che tocchi le principali strade dei vini, così da poter unire alla visita di luoghi da favola, le degustazioni di vini locali e piatti tipici. In Romagna ci sono ben quattro strade del vino: Partendo da Rimini, dopo una sosta al mare e una passeggiata in città per vedere il Tempio Malatestiano, il Ponte Tiberio e borgo San Giuliano, dove nacque Fellini, potrete spostarvi verso i colli per andare alla scoperta di Santarcangelo di Romagna e Torrina, dove potrete ammirare un castello infestato dai fantasmi, ossia il Castello di Montebello. Lungo il percorso potrete assaporare i vini dei Colli di Rimini DOC e assaggiare i formaggi tipici, come lo squacquerone e la ricotta, nonché l'Olio Extravergine d'Oliva. Da Rimini potrete quindi spostarvi verso Forlì-Cesena, terra del Sangiovese di Romagna DOC e dell'Albana DOCG. Qui avrete la possibilità di ammirare piccoli borghi arroccati sulle colline e circondati dalla campagna, dove potrete gustare il Formaggio di Fossa di Sogliano, il Raviggiolo e la tipica piadina romagnola. Dopo una visita a Forlì e Cesena, potrete quindi raggiungere, con la vostra auto, Ravenna, città ricca di arte e cultura, dove potrete visitare, tra le altre cose, la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia e la Basilica di Sant'Apollinare. Dopo Ravenna, potrete spostarvi a Faenza e percorrere la Strada del Sangiovese e gustare l'Olio Extravergine d'Oliva di Brisighella e altre specialità locali. Ultima tappa, Imola, al confine con l'Emilia, per ammirare la Rocca Sforzesca, il Bosco della Frattona e i piccoli Borghi, degustando l'Albana di Romagna DOC e i Vini dei Colli d'Imola.