Sfreccia ai 176 km/h sulla Superstrada di San Marino: maxi stangata per l'automobilista

Cronaca

Rimini

| 15:12 - 20 Ottobre 2022

L'auto a 176 km/h sulla SS72 (foto dall'ufficio stampa del comune di Rimini).





Sfrecciava a 176 km orari lungo la Superstrada di San Marino, in un orario di punta del mattino, quando cioè le condizioni del traffico sono anche più intense e pericolose. E’ la velocità registrata pochi giorni fa dal telelaser in dotazione alla Polizia Locale di Rimini, posizionato sul tratto riminese della SS72 dove non si possano superare i 70 km orari.



"Un episodio di folle velocità purtroppo non isolato", evidenzia l'amministrazione comunale. "Sono diversi - rimarcano da palazzo Garampi - gli automobilisti, che in particolare in questo tratto di strada, si lasciano prendere dall’acceleratore facile, incuranti dei potenziali pericoli che si creano per se stessi e per la comunità". Una violazione che ha delle conseguenze pesanti con sanzioni crescenti, divise per differenti fasce di velocità, che possono arrivare come in questo caso, in cui si è superato di oltre 100 km il limite fissato per quel tratto di strada, alla sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi, la decurtazione di 10 punti e una sanzione amministrativa di una somma che va da € 845 a € 3.382.



"Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati 313 complessivamente gli incidenti che hanno come concausa una velocità non adeguata, pericolosa o comunque non commisurata alle condizioni della strada, di cui 128 sono quelli con feriti. Numeri elevati se si pensa che il totale dei sinistri rilevati dal primo gennaio ad oggi corrisponde a 1114", prosegue l'amministrazione comunale.



“I controlli mobili da parte delle pattuglie della Polizia locale, finalizzati al contrasto dell’alta velocità sulle nostre strade - dichiara l’assessore alla sicurezza Juri Magrini - sono un’attività fondamentale per ridurre il rischio di incidenti stradali e aumentare la sicurezza dei cittadini. Un servizio programmato non solo sulla SS72 come in questo caso specifico, ma previsto in tutte le strade del territorio comunale che va incontro anche alle segnalazioni dei cittadini che evidenziano il livello di pericolosità dovuto alle velocità elevate nei propri quartieri".



La polizia locale di Rimini continuerà a utilizzare "telelaser, scoutspeed, autovelox fissi sono strumentazioni indispensabili a supporto delle nostre pattuglie per scoraggiare certe abitudini pericolose e sanzionare chi mette a rischio l’incolumità di tutti".