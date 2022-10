Rimini, la sfida: rendere la sanità specialistica accessibile a tutti. 'Abbiamo un piano ambizioso'

Attualità

Rimini

| 14:34 - 20 Ottobre 2022

Archivio.



Il distretto socio-sanitario di Rimini, di concerto con l'Ausl Romagna, lancia il piano sperimentale di “contrasto alle disuguaglianze di salute”, con l'obiettivo di aiutare le persone che, per ragioni economiche, non potrebbero accedere alle cure specialistiche messe a disposizione dal sistema sanitario. Il presidente del distretto sanitario di Rimini, l'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda, ha sottolineato la prospettiva di "un'assistenza sanitaria di eccellenza per tutti".



Il primo passo di questo progetto sperimentale consiste nell'individuare le aree di diseguaglianza, gli ambiti maggiormente sensibili, ad esempio il settore delle malattie mentali o croniche, oppure l'ortodonzia. In questi ambiti si interverrà con strumenti concreti, già individuati, ma non ancora svelati nel dettaglio. Il lavoro, che vede il coinvolgimento attivo di tutti i comuni del Distretto, sarà supportato da un gruppo di indirizzo, che svolgerà le funzioni di regia, coordinamento delle attività di progettazione dei vari settori, monitoraggio del Piano e da un Comitato scientifico, un supporto tecnico-metodologico per garantire la coerenza delle azioni messe in campo con gli obiettivi perseguiti.



“E’ quindi un Piano di democrazia sanitaria di grande respiro e dalle grandi potenzialità anche in termini di promozione della prevenzione – commenta l’assessore Gianfreda – soprattutto in questa particolare fase storica ed economica nella quale in Italia assistiamo a un impoverimento della popolazione e dove aumenta il divario tra chi ha disponibilità di risorse e chi no. Ringrazio il dg Carradori per aver creduto in questo progetto: ci attende una grande sfida”.