Calcio Seconda, mister Bianchi sprona il Rimini United: 'Ora due partite verità'

14:32 - 20 Ottobre 2022

Il tecnico del Rimini United Giuliano Bianchi.

A cinque punti dalla capolista Young Santarcangelo (12, a punteggio pieno) assieme ad altre quattro squadre (7) con in mezzo il Villa Verucchio al secondo posto (10), il Rimini United si trova ad un bivio visto che nei prossimi due turni affronta proprio il Villa Verucchio (in trasferta) e lo Young Santarcangelo (in casa): l'imperativo è fare punti per ridurre il solco dalla vetta o quanto meno non allargarlo e dover anzitempo rinunciare ai sogni di gloria.



Mister Giuliano Bianchi, come valuta il punto e la prestazione sul campo dell'Athletic Poggio?

“E' un risultato deludente anche se devo riconoscere il valore dell'avversario, una squadra che non merita la classifica che ha; è vero che abbiamo avuto due occasioni importanti con Mezgour e Halilaj per chiudere il conto, ma la prestazione è stata complessivamente insufficiente. Viviamo ancora troppo di alti e bassi, non riusciamo a trovare continuità di rendimento. Quando si accende la lampadina andiamo in porta in un amen, il problema è tenere la luce accesa il più a lungo possibile. Contro il Corpolò siamo stati convincenti, stavolta siamo ricaduti in antichi vizi e la cosa non mi va giù. Dobbiamo ancora trovare l'amalgama tra i reparti, dobbiamo farlo in fretta senza lasciare altri punti per strada e nelle giornate storte dobbiamo riuscire ad andare a punto comunque come fanno le squadre di spessore come ritengo sia la nostra”.



Qual è la ricetta per crescere?

“L'ho detto alla mia squadra: testa bassa e pedalare. Bisogna calarsi di più nella veste che richiede questo campionato. Non servono salvatori della patria, ma un senso comune di squadra tra giovani e veterani per sfruttare la freschezza dei primi e la qualità e l'esperienza dei secondi. E poi ci vuole più cattiveria, più fame, voglia di portare a casa il risultato in ogni maniera, fino all'ultimo secondo evitando cali di tensione. C'è bisogno di fare uno scatto mentale: la determinazione della squadra che cerca la salvezza abbinata alla qualità che serve per stare davanti. Abbiamo le potenzialità per fare di più a cominciare dalla fase difensiva: sei reti subite in quattro partite sono troppe”.



Ora avete due partite in alta quota…

“Villa Verucchio e Santarcangelo ci misureranno per così dire la febbre. Due avversari così tosti ci devono dare la carica giusta”.



I RISULTATI DELLE SQUADRE DEL SETTORE GIOVANILE



Juniores



San Lorenzo - R.U.: 2-4 Gjeloshi (2) - Sarnei (2)



Under 17



Novafeltria-R.U.: 5-1 Mouheb



Under 15



R.U.-Sanges 3-3: Lleshi (3)



Under 14



R.U.-Sanges 3-7: Calp-Belletti G. (2)