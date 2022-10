Un autunno di burattini in Valmarecchia e Bellaria Igea Marina

Eventi

20 Ottobre 2022

Arriva il calendario autunnale di “Figure a Teatro”, la rassegna di burattini promossa da Fondazione Culture Santarcangelo che quest’anno si allarga anche alla collaborazione con i Comuni di Bellaria Igea Marina, Poggio Torriana e Verucchio nell’ambito del progetto regionale “Narrazioni poetiche: storie e tradizioni del territorio”. L’edizione 2022 ha infatti l’obiettivo di valorizzare la Valmarecchia con un calendario di iniziative e storie itineranti messe in scena dai burattini e burattinai che viaggeranno lungo i Comuni bagnati dai fiumi Marecchia e Uso.



Sabato 29 ottobre alle ore 16 il Supercinema di Santarcangelo ospiterà “Il castello degli spaventi” della Compagnia Vladimiro Strinati, mentre il 20 novembre al teatro Astra di Bellaria Igea Marina, sempre alle 16, Tanti cosi progetti porta in scena “Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone”. Sabato 26 novembre gli spettacoli tornano al Supercinema di Santarcangelo con “Safari” della Compagnia Teatro medico ipnotico, mentre sabato 3 dicembre la sala Romagna mia di Verucchio ospiterà “Il grande trionfo di Fagiolino” del Teatro del drago. La rassegna si chiuderà al centro sociale di Poggio Torriana, dove la Compagnia Barbariccia porterà in scena “Il mistero del cane nero” sabato 8 dicembre.