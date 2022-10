Nuova viabilità per l'accesso ai Padulli: cantiere il via al 24 ottobre

Attualità

Rimini

| 13:49 - 20 Ottobre 2022



Dal 24 ottobre lavori al via in via Tosca, nel quartiere Padulli di Rimini, nell'ambito dell'insieme di interventi che hanno l'obiettivo di collegare in sicurezza la zona con la Statale 16. Si tratta del Lotto C con il prolungamento della via Tosca, la realizzazione del nuovo ponte sul fosso Mavone in adiacenza alla Statale 16 e una rotatoria urbana in corrispondenza del nuovo accesso allo stabilimento ex Valentini, con collegamento alla rotatoria sulla Statale 16, precedentemente realizzata nei lotti A e B.



Parallelamente si procederà alla traslazione della pista ciclabile di sottopasso alla statale - lato monte della nuova strada - e alla realizzazione di un collegamento ciclopedonale su via Tosca seguito da un percorso pedonale fino via Padulli. Un intervento che, a partire dal mese di febbraio e per circa 80 giorni, prevede la chiusura dell’attuale pista ciclopedonale e del passaggio sotto al ponte per consentire il completamento dell’intervento.



La fine del cantiere, che prevede anche nuova pubblica illuminazione e installazione di tre nuove telecamere di videosorveglianza, è prevista per la primavera del 2023. Al termine degli interventi l’attuale accesso alla Statale 16 antistante l’antincendio riminese sarà chiuso.





INCONTRO CON LA CITTADINANZA Per illustrare le fasi dei cantieri, le tempistiche e l’impatto sulla viabilità, l’amministrazione comunale ha tenuto ieri sera (mercoledì 19 ottobre) un incontro pubblico nella scuola elementare dei Padulli al quale erano presenti l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, il dirigente infrastrutture e qualità ambientale del comune di Rimini, Alberto Dellavalle e il dirigente del settore mobilità Carlo Michelacci.



“L’incontro pubblico è stato l’occasione per illustrare le fasi salienti di questo intervento – commentano l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – che darà maggior fluidità alla circolazione su un’arteria stradale fondamentale per gli spostamenti sul territorio e consentirà di compattare la città a mare e a monte dell’Adriatica".



Terminati i cantieri, dopo qualche mese, l'amministrazione comunale organizzerà un nuovo incontro con la cittadinanza "per entrare nel merito e approfondire le richieste che sono state avanzate da parte dei residenti per migliorare l’accessibilità di alcune aree specifiche", spiegano i due assessori.