Morciano, fondi Pnrr per creare la Casa Museo Boccioni

Attualità

Morciano

| 13:39 - 20 Ottobre 2022



Sono partiti ufficialmente ieri (mercoledì 19 ottobre), a Morciano, i cinque giorni di eventi e iniziative per il 140esimo anniversario della nascita di Umberto Boccioni, organizzati dalla Fondazione Umberto Boccioni. Un programma ricco ed importante, realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Morciano di Romagna e la collaborazione di Banca Popolare Valconca, Riviera Banca, Agenzia Treccani Emilia-Romagna e Liguria, Galleria 56 Bologna, Oltremateria, per festeggiare il 140esimo compleanno del grande artista di origine morcianese.



Si è dato il via alle danze con l'inaugurazione della mostra inedita curata da Maria Elena Versari – storica dell’arte presso l’Università di Pittsburgh, USA – ricca di documenti originali provenienti da collezioni private:



“Pittura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico) di Umberto Boccioni: storia di un libro e delle sue edizioni”. La mostra rimarrà aperta fino al 31 dicembre.



Poi, sempre ieri, sia in mattinata, per gli studenti delle scuole superiori, sia in serata, è andato in scena uno spettacolo teatrale (Auditorium della Fiera di Morciano), incentrato sul rapporto tra Dante e Boccioni, della Compagnia Teatrale “Tutti meno uno” di Ravenna, intitolato: “Amor, ch'al cor gentil Boccioni prende. L'abbraccio di Umberto a Dante”.



Inoltre, in occasione delle celebrazioni dedicate al 140 anniversario della nascita di Umberto Boccioni, ideate e promosse dalla Fondazione Umberto Boccioni, la Biblioteca comunale di Morciano di Romagna espone per la prima volta le lettere, in originale, indirizzate alla Città da FT Marinetti, nel 1930. Un'occasione unica per riconoscere l'affetto del fondatore del Futurismo nei confronti di Boccioni e del luogo nel quale Umberto ha trascorso gli anni della sua infanzia e nel quale vivevano i suoi familiari.



“Il Comune di Morciano di Romagna, seppur piccolo, non poteva non dare il proprio contributo al sostegno di questa iniziativa importante della Fondazione Boccioni per il 140º anniversario dell'artista. Morciano, nel tempo, non sempre si è ricordata di questa nascita così prestigiosa", ha commentato il sindaco Ciotti, che ha annunciato la richiesta di finanziamento, tramite fondi Pnrr, per due progetti legati alla casa museo Boccioni: "Uno per avere i finanziamenti per l’integrale ristrutturazione della casa stessa, e l'altro per ottenere i finanziamenti per allestire all’interno questa casa museo".



"Da parte dell'amministrazione comunale ci auguriamo che questo primo momento di collaborazione tra pubblico e la Fondazione Boccioni possa svilupparsi ulteriormente per far si che Boccioni venga sempre più valorizzato per l’importanza che tutto ciò ha non solo nel contesto locale, ma anche nel contesto nazionale", ha chiosato il sindaco.