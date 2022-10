Misano chiude la stagione 2022 con l'Italian Speed Festival

Sport

Misano Adriatico

| 13:33 - 20 Ottobre 2022



Misano World Circuit si appresta a chiudere una stagione di grandi eventi con un altro weekend all’insegna della celebrazione della storia, in questo caso dell’automobilismo, ma anche del Made in Italy. Il mese di ottobre prosegue sul filo del “vintage”: dopo il passaggio della Modena 100 Ore e il Misano CIV Classic Weekend dello scorso fine settimana, sabato e domenica al “Marco Simoncelli” arriva l’Italian Speed Festival, un nuovo evento dedicato alla velocità e all’eccezionale patrimonio dell’industria automobilistica italiana, di cui la Motor Valley rappresenta un distretto unico.

Per l’occasione, Misano World Circuit ospiterà le finali di campionato di Alfa Revival Cup, Youngtimer Cup e Cavallino Classic Cup.



Scenderanno in pista le vetture parte del campionato Alfa Revival Cup per celebrare l’ultima tappa della serie di gare riservata alle Alfa Romeo da corsa costruite prima del 1981.



La manifestazione vedrà anche gareggiare le auto della Youngtimer Cup, una sfida rivolta agli appassionati del fenomeno Youngtimer, che possiedono un’auto costruita tra gli anni ’80 e 2000 e che hanno nel loro DNA la passione per la velocità.

In programma, infine, Cavallino Classic Cup, l’evento dedicato alle Ferrari Challenge del passato: tutti i modelli dalla 348 alla 458 per vivere un’avventura di guida unica.

L’organizzazione, firmata Canossa, ha previsto inoltre una serie di slot di pista aperti a collezionisti e piloti che vogliono partecipare a questo weekend di motori con auto d’epoca o sportive.



Il pubblico potrà accedere gratuitamente anche al paddock, per vivere da vicino l’esperienza delle competizioni di un tempo.