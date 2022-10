Le Giraffe tornano al Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 13:30 - 20 Ottobre 2022

Le Giraffe sul palco.



Dopo aver girato per i teatri della Riviera, la Compagnia Teatrale Amatoriale de "Le Giraffe", di Viserba, torna a far visita alla Valmarecchia, e più precisamente ritornano a Sant'Agata Feltria, nel teatro Mariani.



Sabato 22 Ottobre, dalle ore 21.00, presenteranno la commedia comica (in italiano), in due atti, "Scusi vuol sposare mio marito ?" scritta da Stefano Palmucci, e diretta dalla regista Edda Ermeti.



Il divertimento è assicurato grazie ad un susseguirsi di malintesi, che accompagneranno gli spettatori in una girandola di risate, dall'inizio alla fine, per una serata davvero piacevole.



Le Giraffe replicheranno al Teatro della Riconciliazione di Rimini il prossimo 5 novembre.