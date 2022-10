Volley B2 femminile, Lasersoft Riccione di scena sabato Monte Urano

Sport

Riccione

| 13:08 - 20 Ottobre 2022

La Lasersoft Riccione.

La Lasersoft Riccione verso Monte Urano, la squadra di serie C maschile ospita Bellaria per il derby.



SERIE B2 FEMMINILE

Momenti diametralmente opposti quelli che stanno vivendo Monte Urano e Lasersoft Riccione: le due squadre si troveranno di fronte sabato (fischio d'inizio ore 17:45) nell'incontro valido quale terza giornata di andata del girone G della serie B2. La squadra di casa, reduce da due sconfitte consecutive, di cui una al tie break (l'ultima in quel di Porto San Giorgio) andrà a caccia del primo successo per provare a risollevarsi da questo inizio particolarmente complicato. Riccione invece è reduce da due ottime prestazioni coincise con altrettante vittorie; al blitz esterno sul tutt'altro che facile campo di Polverigi (3-2) è seguita la convincente affermazione del turno scorso ai danni della Teodora Ravenna (3-0). Due match molto ben giocati da Moltrasio e compagne che permettono loro di occupare le posizioni di vertice della classifica. Il pronostico dunque sembrerebbe dire Lasersoft ma occhio a non sottovalutare l’avversario che cercherà in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote alle ragazze riccionesi.



SERIE C MASCHILE



Dopo la vittoria nell’anticipo della seconda giornata che ha visto i ragazzi di coach Botteghi espugnare il fortino di Forlimpopoli 3-2, i riccionesi sabato 22 scendono in campo tra le mura amiche del Pala Nicoletti per il derby con Bellaria (unica formazione insieme a Paolo Poggi Bo a quota 6 punti in classifica e a punteggio pieno).

Si prospetta una bella partita assai equilibrata per lo più trattandosi di un derby, che consentirebbe a una delle due formazioni di conquistare la momentanea vetta della classifica e l’imbattibilità in questo inizio di campionato. Inizio gara alle ore 18.00.