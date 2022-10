A Misano si parla di libertà con il filosofo Marco Guzzi

Eventi

Misano Adriatico

| 11:40 - 20 Ottobre 2022

Marco Guzzi.

Prosegue con successo la rassegna filosofica misanese dedicata la tema della libertà. Il terzo appuntamento, in programma domani sera, venerdì 21, alle 21:00 al Teatro Astra, vedrà protagonista il filosofo Marco Guzzi che terrà una lectio dal titolo “La libertà del cuore per la rivoluzione del mondo”.



"Possiamo ritenerci fortunati di vivere una fase tanto estrema dell'avventura umana sul pianeta terra – dice Guzzi -. Oggi, infatti, ci si sta rivelando, attraverso lo sviluppo delle tecnologie, degli algoritmi onnipotenti, e della gestione dei Big Data, che il nostro piccolo Io può essere quasi del tutto determinato nelle sue scelte, senza nemmeno rendersene conto. Per cui o accettiamo che la libertà sia una vecchia illusione di cui disfarci, come in fondo il sistema dominante e i suoi rappresentanti culturali ci vorrebbero far credere; oppure possiamo comprendere in modo nuovo, e molto più radicale, che cosa significhi liberarci da ogni condizionamento, e scoprire l'essenza non condizionata, e cioè spirituale e trascendente, del nostro Vero Io. Ma questa scoperta richiede un lavoro costante, ed entusiasmante, che, se attuato con umiltà e perseveranza, diviene la dinamo anche di una contestazione inedita dell'intera struttura alienata di questo mondo, e cioè il principio di una nuova e gioiosa rivoluzione”.







Marco Guzzi (1955), è sposato e ha tre figli. Poeta e filosofo, nel 1999 ha fondato i Gruppi Darsi pace. Dal 1985 al 1999 ha lavorato in RAI, conducendo alcune delle principali trasmissioni di dialogo col pubblico. Dal 1985 al 2002 ha diretto i seminari poetici e filosofici del centro Internazionale E. Montale. Dal 2005 tiene corsi presso l'Istituto di Teologia della vita consacrata dell'Università Lateranense, e dal 2009 è professore invitato presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Salesiana. Ha pubblicato una trentina di volumi.







Tutti gli incontri della rassegna “Libertà” avranno inizio alle ore 21:00. L’ingresso è libero, fino esaurimento posti.