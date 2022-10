Castagne della solidarietà per i ragazzi di Cuore 21 a Riccione

Eventi

Riccione

| 11:37 - 20 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Da sabato 22 ottobre per 4 week end di seguito nel salotto di viale Ceccarini (angolo viale Dante) tornano le “Castagne della solidarietà”.



Ogni sabato ed ogni domenica dalle 11.00 alle 19.45 Famija Arciunesa e Croce Rossa Italiana Comitato di Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione preparano le caldarroste per rinnovare la storica iniziativa che per l'occasione dopo anni torna nel salotto della città. Acquistando un cono di castagne da 4 euro si potrà sostenere concretamente l'attività di Cuore 21 al quale andrà tutto il ricavato dell'iniziativa.







“Siamo molto soddisfatti perché torniamo in viale Ceccarini, questo ci renderà più visibili ed avremo l'opportunità di incrociare tante persone” - commenta Francesco Cesarini Presidente di Famija Arciunesa - “insieme agli amici della Croce Rossa Comitato di Riccione rilanciamo questa storica tradizione di Famija Arciunesa ed abbiamo deciso insieme di destinare l'intero ricavato della vendita a Cuore 21 per sostenere le loro molteplici attività. Tra l'altro i ragazzi di Cuore 21 e le loro famiglie ci hanno anche dato la disponibilità di essere con noi allo stand per qualche ora per dare una mano.



Penso sia molto bello, dopo tanto dolore, poter ritrovarsi anche "nel fare" e nel mettersi insieme per sostenere l'attività di una realtà così segnata dal recente dramma. Sarà l'occasione per ripartire tutti insieme perché l'attività di Cuore 21 è troppo importante per la nostra comunità. Sono sicuro che saranno tanti i riccionesi e gli amici di Famija Arciunesa che verranno a trovarci per dare il loro supporto ed aiuto".