Top 11 Serie C girone B, Zaccagno del Rimini guida tra i pali

10:37 - 20 Ottobre 2022

Foto Zamagni Rimini FC.



Andrea Zaccagno miglior portiere della nona giornata del Girone B di Serie C. La prestazione a Siena gli vale il riconoscimento, ma a prescindere, l'ex Torino si sta dimostrando il miglior portiere della categoria, assieme a Battaiola del Fiorenzuola. Nella top 11 scelta da Riccardo Giannini menzione anche per diversi giocatori del Siena. Ci sono anche due cesenati: Prestia e De Rose.



TOP 11 (4-2-3-1): Zaccagno (Rimini) - Raimo (Siena), Silvestri (Siena), Prestia (Cesena), Visconti (Lucchese) - De Rose (Cesena), Leone (Siena) - Petrella (Ancona), Arena (Gubbio), Fischnaller (Fermana) - Spagnoli (Ancona).

ALL. Toscano (Cesena).