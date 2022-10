Legambiente: anche Rimini tra i capoluoghi con acquisti green nella Pubblica Amministrazione

Attualità

| 10:31 - 20 Ottobre 2022

C'è anche Rimini tra i 18 comuni capoluogo di provincia che applicano al 100% i Criteri Ambientali Minimi negli appalti per l'acquisto di beni e servizi. Emerge dal quinto rapporto dell'Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi secondo cui la città più performante è Torino. Sono stati 18 (il doppio rispetto al 2020) su 89 che hanno partecipato al monitoraggio quelli che hanno adottato al 100% i parametri del Green Public Procurement, gli acquisti verdi da parte della Pubblica Amministrazione, mentre 1 su 3 li ha applicati tra l'80 e il 100%. L'anno scorso, su dati riferiti al 2020, erano poco meno di uno su tre.

I 18 Comuni che adottanno i Cam al 100% sono Belluno, Bolzano, Brescia, Chieti, Cuneo, Ferrara, Forlì, Imperia, Latina, Mantova, Modena, Monza, Padova, Pavia, Pordenone, Rimini, Savona e Trento.

Per questo quinto rapporto "I numeri del Green Public Procurement in Italia", reso noto in occasione della XVI edizione del Forum Compraverde Buygreen 2022, l'Osservatorio ha monitorato anche 35 Aziende Sanitarie Locali, 91 Aree Protette e, per la prima volta, dieci Centrali di Committenza Regionali. Rispetto agli acquisti verdi e al Cam, oggi la loro adozione è prerequisito essenziale per concorrere ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).