Cattolica, volontari Wwf puliranno parte della foce del Torrente Conca

Attualità

Cattolica

| 10:00 - 20 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Tappa anche a Cattolica per l'iniziativa del WWF "Ripartiamo - Puliamo l'Italia". L'appuntamento è per questa domenica, 23 ottobre, con l’associazione WWF Rimini ODV, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Rimini ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cattolica. Gli organizzatori promuovono la pulizia di un tratto di argine, di arenile e delle scogliere in prossimità della foce del Torrente Conca. Il programma prevede dalle ore 08:30 il ritrovo all'ingresso dell'area pedonale alla destra del Torrente Conca (accessibile da Corso Italia). Dalle 08:45 l'inizio delle operazioni di raccolta dei rifiuti lungo l’argine, sulla spiaggia, con vagliatura microplastiche, e lungo le scogliere. Alle 12:30 la quantificazione della raccolta e la conclusione operazioni prevista per le 13:00. A tutti i partecipanti verrà distribuito gratuitamente un cappellino, guanti e sacchetti per l’indifferenziata.

Le partecipazioni sono gratuite e coordinate dall’ Associazione WWF Rimini ODV ed Oasi WWF Ca’ Brigida