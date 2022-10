Calcio Promozione: Coppa Italia, pareggio tra Gabicce Gradara e Sant'Orso (2-2)

Sport

Gabicce Mare

| 01:41 - 20 Ottobre 2022



Finisce in parità – 2-2 – la partita di andata del secondo turno di Coppa Italia tra Gabicce Gradara e Sant’Orso. Il match di ritorno si giocherà mercoledì 2 novembre. Il match si sblocca subito: al 3’ Radoi sfrutta al meglio nel cuore dell’area un assist di Donati bravo a rubare palla al limite e servire il compagno sulla sinistra. Pari al 7’ degli ospiti con una fucilata in area di Giraldi dopo aver vinto un ruvido contrasto spalla; al 20’ una conclusione di Grussu viene deviata sopra la traversa dal portiere Mussoni. Al 32’ Citarelli rischia l’autogol su un traversone (palla contro la traversa).

Ad inizio ripresa rete dell’1-2 ad opera di Giraldi dopo uno scambio al limite dell’area con Benvenuti che poi poco dopo la mezzora, imbeccato da un lancio lungo a sorprendere la difesa, sciupa la palla dell’1-3 calciando a lato a due passi dal portiere. In pieno recupero la rete del 2-2 ad opera di Magi Andrea a due passi dal palo su traversone di Mani dalla sinistra.



Il tabellino



GABICCE GRADARA – S. ORSO 2-2



GABICCE GRADARA: Mussoni, Di Addario, Semprini F., Innocentini, Semprini N., Grandicelli, Giunchetti (13’ st Pierri), Montebelli (22’ st Mani), Donati (13’ st Magi), Radoi, Morini. A disp. Renzetti, Lepri, Gabrielli, Ulloa. All. Vergoni.

S. ORSO: Galeri, Citarelli (22’ st. Vitali), Rossini (5’ st. Luchetti), Torcoletti (8’ st Falcioni), Farroni (5’ st Luchetti), Paolini, Grussu (17’ st Toni), Aguzzi (1’ st Latini), Benvenuti, Giraldi, Saurro. A disp. Bargnesi, Nardini. All. Fulgini

ARBITRO: Gasparoni di Jesi (Giacomucci di Pesaro e Di Tella di Ancona)

RETI: 3’ pt Radoi, 7’ pt e 6’ st Giraldi, 50’ st. Magi