Calcio Eccellenza, la Savignanese passa sul campo del Cava Ronco (0-2)

Savignano sul rubicone

| 00:55 - 20 Ottobre 2022

Importante successo esterno per la Savignanese che espugna Forlì battendo la Cava per 2-0. Contro una squadra ostica e spigolosa, i gialloblù sono stati cinici e spietati. Partita spumeggiante con le squadre che si fronteggiano ad armi pari. Al 36′ la gara si sblocca con Tola che compie una bella giocata, serve Protino che non sbaglia.

Al 62′ doppio miracolo di Fusconi che prima devia un pallone diretto all’incrocio poi dopo pochissimo su un cross si oppone egregiamente ad un’incornata. Il match cambia volto al 76′ quando viene espulso per doppia ammonizione Fornaciari. La Savignanese sfrutta l’uomo in più per far girare palla e tenere in mano il match fino al termine. Al 92′ la perla su punizione di Pacchioni chiude ogni discorso.



Il tabellino

Cava: Carroli, Melandri, Poggi, Rabiti, Fantinelli, Pascucci, Sango, Fornaciari, Grazdhani (69′ Martoni), Stucchi, Corzani . A disp: Alpi, Ravaioli, Bastianelli, Bellavista, Delvecchio, Samore, Yoada, Parlanti.All Candeloro



Savignanese: Fusconi, Onofri, Mazzarini, Vitalino, Lambertini, Cassani (91′ Sbrighi), Zoffoli (89′ Mazza), Tola (83′ Battistini), Pacchioni, Protino (80′ Bascioni), Osayande (77′ Nicolini) A disp: Papi, Possenti, Franchini, Farabegoli. All Montanari



Reti: 36′ Protino, 92′ Pacchioni



Note. Ammoniti: Grazdhani, Zoffoli. Espulso: Fornaciari