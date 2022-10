Calcio Eccellenza, il Victor San Marino suona la nona: 3-1 al Cattolica

Sport

Repubblica San Marino

| 00:46 - 20 Ottobre 2022

Foto Filippo Pruccoli.

Il Victor San Marino, davanti a un nutrito pubblico, “suona” con immensa gioia la nona sinfonia: battuto in rimonta il Cattolica per 3-1 nel turno infrasettimanale. Sblocca la gara la formazione ospite all’8’ della ripresa con l’ex Bardeggia, che trasforma il rigore concesso dall’arbitro Carlini per un fallo di Pazzini in uscita su Ariyo. Il Victor San Marino, però, non si lascia spaventare dal gol appena subito e ribalta completamente la partita a suo favore andando a segno per ben tre volte grazie alla doppietta di Tosi nel giro di sei minuti (28’ st e 34’ st) e al gol di Monaco (40’ st).

I titani, con la nona vittoria in nove partite, rimangono imbattuti e al comando del girone B con 27 punti.



Ora trasferta sul campo del Tropical Coriano, già eliminato ai rigori dai biancazzurri nel primo turno di Coppa Italia – Memorial “Maurizio Minetti”. Il match di campionato si disputerà domenica alle ore 15.30 allo stadio “Daniele Grandi” di Coriano (Rimini).



Il tabellino

Victor San Marino-Cattolica 3-1



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi, De Queiroz (42’ st Stellacci), Tosi; Manuelli (13’ st Gramellini), Santoni, Lazzari, Mengucci (5’ st Monaco); Marra (5’ st Mantovani), Malo (44’ st Mazzavillani); Ambrosini. Panchina: Forti, Morelli, Guerra, Buda. All.: Cassani.



Cattolica: Del Prete; Niang (25’ st Casciaro), Rea, Zaghini, Barbini; Ariyo (29’ st Renzi), Lo Bianco, Togni (38’ st Palumbo); Gambino, Bardeggia, Battistoni (22’ st Monetto). Panchina: Stella, Pellegrini, Zampino, Stellato, Gravina. All.: Zanini.



Arbitro: Carlini di Cesena.



Note. Ammoniti: Niang, Tosi, Zaghini, Ariyo, Bardeggia, Lombardi, Del Prete. Al 2’ del primo tempo partita sospesa per qualche minuto a causa del lancio di fumogeni da parte della tifoseria del Cattolica.