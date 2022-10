Calcio C: Zaccagno paratutto, il Rimini salvo a Siena (0-0)

Sport

Rimini

| 22:56 - 19 Ottobre 2022

Zaccagno migliore in campo con il Siena (foto Zamagni, Rimini FC).



di Riccardo Giannini



ll Rimini esce indenne dalla trasferta di Siena grazie al suo prodigioso portiere. Zaccagno conferma di essere in una condizione mentale e fisica strepitosa: le sue parate evitano al Rimini peggiore della stagione (con la Lucchese aveva giocato una buona ripresa) una sconfitta che sarebbe stata onestamente meritata. Certo il Siena ha le sue responsabilità per tre occasioni sprecate, una da Favalli, una da Buglio e una da Paloschi: l'attacco si conferma il punto debole dei toscani, che hanno messo in mostra un buona intensità e un'ottima fisicità, che ha costretto Gaburro, dopo l'iniziale turnover, a mettere in campo i titolari a cui aveva risparmiato la gara e a passare al 4-3-1-2 con Tonelli trequartista sulle orme di Leone, valido regista scuola Juventus. Il Rimini non ha praticamente tirato in porta in 95 minuti di gioco, fatta eccezione per il gol annullato ad Haveri al 35' per un fallo di Pietrangeli, ma la squadra anche a Gubbio aveva mostrato grande cinismo, segnando due reti nelle due occasioni create. Portare a casa un punto in una serata come questa è indubbiamente segnale positivo. I biancorossi peraltro avvicinano la vetta, distante un punto: Reggiana e Fiorenzuola infatti sono state sconfitte. Nove squadre (compreso il Cesena ora a 15) in un intervallo di tre punti: il campionato, come da pronostico, si spezza in due,



LA PAGELLE



ZACCAGNO 8.5: una sicurezza su ogni pallone, sbarra la strada in uscita a Favalli, poi compie parate straordinarie su Silvestri, Meli e Picchi. Ma quanti portieri sono più forti di lui in Serie B? A mio parere pochi.

LAVERONE 5.5: Favalli è un brutto cliente e come a Lucca è una partita di sofferenza. Questa volta però, nonostante il punto portato a casa, ci pare, la sua, una prestazione sottotono.

PIETRANGELI 5.5: nel primo tempo Disanto lo mette in difficoltà, nel finale una sua respinta corta innesca Meli, su cui salva Zaccagno. Non il miglior Pietrangeli, in sostanza.

GIGLI 5.5: l'intesa con Pietrangeli non può essere delle migliori, basti vedere l'occasione sprecata da Paloschi nella ripresa. Il Rimini ha sofferto troppo nel gioco aereo, non solo sui calci piazzati.

HAVERI 6: discreta prestazione del terzino classe 2003, che fa valere la fisicità. Segna sull'unico tiro in porta del Rimini, il fallo di Pietrangeli gli soffoca in gola la gioia.

TANASA 5: prestazione decisamente incolore, Gaburro lo schiera mezzala per puntare sulla sua fisicità, ma soffre il pressing senese.

PASA 6: non è serata per le geometrie, ma è giocatore che anche in momenti di apnea sa mantenere la lucidità.

ROSSETTI 5.5: Gaburro non lo considera più titolare (al di là delle frasi di circostanza dette in conferenza stampa su turn-over, tutti titolari ecc.) e in effetti non ci pare in un momento di grande brillantezza.

GABBIANELLI 5.5: prima esterno offensivo, poi trequartista per schermare Leone. Prestazione di sacrificio, senza lampi. L'aggressività del Siena (e l'assenza di Tonelli) impediscono al Rimini di palleggiare. Non il contesto ideale per il n.10 biancorosso.

VANO 5.5: Silvestri e Crescenzi sono due brutti clienti e questa volta l'ariete biancorosso non riesce ad aprire crepe nella difesa avversaria.

SANTINI 5.5: lotta come suo solito su ogni pallone, ma di spazi ne trova pochi.

REGINI 6: con il passaggio al 4-3-1-2 si ritrova a fronteggiare il pimpante Raimo. Mette l'elmetto e presidia bene la trincea.

DEL CARRO 6: la sua fisicità è fondamentale per contrastare i centrocampisti del Siena.

TONELLI 6: partita di sacrificio per soffocare Leone, fonte di gioco del Siena.

ROSSO 5.5: essendo un esterno, è sacrificato in una posizione non sua. Non sfrutta un buon calcio di punizione.

PANELLI 6: entra nel momento più caldo del match, segnalandosi subito per un recupero su Disanto.

All. GABURRO 5.5: le scelte di formazione non hanno pagato, inoltre non brillante, questa sera, l'impressione generale che ha destato il Rimini. Effettivamente i risultati con l'Entella e il Gubbio in trasferta avevano fatto venire l'acquolina in bocca...ma i biancorossi devono migliorare, lontano dal Neri, dove invece sono un vero e proprio rullo compressore.



Siena - Rimini 0-0



SIENA (4-3-1-2): Lanni 6. - Raimo 7, Silvestri 7, Crescenzi 6.5, Favalli 7 - Collodel 6.5 (81' Picchi s.v.), Leone 7, Castorani 6.5 (73' Meli 6) - Buglio 6 - Paloschi 6, Disanto 7.

In panchina: Manni; Rizzitelli, De Santis, Farcas, Riccardi, Franco; Bianchi.

All. Pagliuca 7.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno 8.5 - Laverone 5.5, Pietrangeli 5.5, Gigli 5.5 (72' Panelli 6), Haveri 6 (56' Regini 6) - Tanasa 5 (56' Delcarro 6), Pasa 6, Rossetti 5.5 - Gabbianelli 5.5 (64' Tonelli 6), Vano 5.5 (64' Rosso 5.5), Santini 5.5.

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Acquistapace; Eyango, De Rinaldis, Accursi.

All. Gaburro 5.5



ARBITRO: Saia di Palermo.

AMMONITI: Disanto, Buglio, Pietrangeli, Castorani, Rossetti, Raimo.

ESPULSI: 53' D'Alterio (vice all. Rimini).

NOTE: recupero 1'pt, 4' st.