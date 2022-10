Calcio Promozione: buon pari per il Pietracuta a Russi (0-0)

Sport

Pietracuta di San Leo

| 22:49 - 19 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Russi - Pietracuta 0-0



RUSSI: Sarini, Benini, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Garavini (71' Amaducci), Calderoni (85' Santomauro), Nisi (79' Salomone), Brigliadori (87' Guarino), Saporetti.A disp. Catalano, Guarino, Gualandi, Bezzi, Lamia, David. All. Farneti.

PIETRACUTA: Amici, Giannini, Giacobbi, Tosi (66' Zannoni), Lessi, Masini, Contadini (55' Faeti), Fabbri Fr., Fratti (73' Tomassini), Evaristi 83' Fabbri Fed.), Fabbri Fil. A disp. Lasagni, Cobo, Bellavista, Galli, Pavani. All. Fregnani.



ARBITRO: Stanzani di Bologna.

AMMONITI: Saporetti, Masini, Fabbri Fr., Faeti, Santomauro.



RUSSI Primo tempo con il pallino del gioco in mano agli arancionero, Pietracuta guardingo nel tentativo di trovare spazio in ripartenza. Al 10' Amici sbaglia il rinvio di piede, Garavini intercetta, ma controlla male e permette alla difesa di recuperare. Due minuti dopo Almici si riscatta con una grande parata su tiro da fuori area di Brigliadori. Occasione Pietracuta al 23': Fratti apre a sinistra per Filppo Fabbri, che si gira e calcia a rete, tocco di un difensore di mano, giudicato involontario dall'arbitro. La palla torna a Fabbri, conclusione debole bloccata da Sarini. Il Russi preme nella seconda parte della frazione, sfiorando il gol al 36': Benini si incunea in area da destra, vince un rimpallo con Lessi, ma a tu per tu con Amici, seppur da posizione defilata, spara alto. Nel secondo tempo ancora Russi in forcing, al 49' diagonale di Nisi parato da Nisi. Al 55' velenoso tiro cross di Saporetti, indirizzato sul secondo palo, che termina di poco a lato. Al 64' Evaristi in profondità per Faeti che serve Fratti al centro, prodigioso salvataggio di Rossi da ultimo uomo che anticipa l'attaccante del Pietracuta. Al 73' Brigliadori dal lato corto dell'area di rigore calcia una punizione tagliata sul secondo palo, bravo Amici a deviare sulla traversa. Nel finale subentra la stanchezza: per il Pietracuta un punto importante conquistato sul campo di una squadra di grande caratura.