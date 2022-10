DIRETTA TESTUALE Calcio Siena - Rimini 0-0

Sport

Rimini

| 19:35 - 19 Ottobre 2022

Diretta testuale Siena - Rimini.



Siena - Rimini 0-0



SIENA (4-3-1-2): Lanni - Raimo, Silvestri, Crescenzi, Favalli - Collodel, Leone, Castorani - Buglio - Paloschi, Disanto.

In panchina: Manni; Rizzitelli, De Santis, Farcas, Riccardi, Franco; Bianchi, Picchi, Meli.

All. Pagliuca.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno - Laverone, Pietrangeli, Gigli, Haveri - Tanasa, Pasa, Rossetti - Gabbianelli, Vano, Santini

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Panelli, Regini, Acquistapace; Delcarro, Eyango, De Rinaldis, Tonelli; Rosso, Accursi.

All. Gaburro.



ARBITRO: Saia di Palermo.

RETI:

AMMONITI: Disanto, Buglio.

ESPULSI: nessuno.

NOTE:



Inizio gara ore 20.30



Sfida di altissima classifica per il Rimini, che a Siena trova un avversario con qualche certezza in meno, reduce dalla prima sconfitta in campionato. Gaburro fa turn-over: due cambi in difesa e due a centrocampo. Fuori Panelli, Regini, Delcarro e Tonelli, dentro Gigli, Haveri, Tanasa e Rossetti. Il Siena ritrova l'attacco titolare, ma deve far fronte all'assenza del trequartista titolare Belloni. Attacco comunque falcidiato dalle assenze di De Paoli, Frediani e Arras.



Siena in maglia nera con strisce bianche, calzoncini bianchi e calzettoni neri, il Rimini in casacca azzurra con calzoncini e calzettoni rossi.



PARTITI!



1' Cosa spreca il Siena! Cross da sinistra, la palla arriva a destra a Castorani che alza un contro cross al bacio, Favalli si inserisce, ma di testa, da posizione favorevole, non inquadra il bersaglio.



6' Disanto si accentra da sinistra, il tocco di destro è a metà tra un tiro e un passaggio. La palla si spegne tra le braccia di Zaccagno.



8' Disanto, ancora molto attivo, pennella un cross a giro verso il secondo palo. Ma Zaccagno è una sicurezza: il portiere blocca in uscita alta.



20' Raimo crossa dalla destra, traiettoria troppo verso Zaccagno, che blocca.



21' Pennellata di Buglio verso il secondo palo, Paloschi prende il tempo al proprio marcatore e incrocia di testa, verso il secondo palo, alla destra di Zaccagno. Palla fuori.