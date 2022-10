Futsal, Murata: la sconfitta beffa con la Virtus (0-1) non toglie l'entusiasmo

Sport

Repubblica San Marino

| 18:07 - 19 Ottobre 2022

In casa Murata Futsal la sconfitta di misura contro la Virtus (0-1), la prima in campionato e che fa seguito a quella per 3-0 contro il Tre Fiori nell’andata del primo turno di Coppa Titano, non ha lasciato il segno, anzi. C’è la consapevolezza di aver disputato una ottima partita: la squadra capitanata da Albani ha più volte sfiorato la marcatura: un palo e due salvataggi sulla linea hanno negato la gioia del gol e il portiere avversario Angelo Casadei (è in prestito dal Murata) si è superato in più di una circostanza. “Già il pareggio ci sarebbe stato stretto” commenta il pivot Nicola Albani. Il murata (4 punti) ha sei squadre alle spalle un altro paio sono a pari punti.



“C’è la consapevolezza che la squadra sta crescendo e la ottima prestazione ci dà la carica per il prosieguo della stagione che è fitta di impegni: lunedì sfida in campionato contro il Tre Fiori, poi Cosmos e e il 3 novembre di nuovo il Tre Fiori in Coppa Titano – sottolinea la società – I giocatori si allenano con entusiasmo addirittura con una seduta extra rispetto alla tabella settimanale a dimostrazione di quanto tengano alla maglia, e quelli che sono nuovi di questa disciplina sportiva stanno facendo passi da gigante tanto da essere ormai sullo stesso piano dei colleghi più esperti. Siamo più che mai convinti di centrare i playoff e di gettare basi solide per la prossima stagione per lottare sui due fronti, scudetto e Coppa Titano”.



Intanto il Murata Futsal, su cui si è posta l’attenzione di numerosi sponsor per l’accattivante progetto di prospettiva che la ambiziosa società ha varato, annuncia che a gennaio guarderà con attenzione al mercato per rinforzare la rosa visto che i numerosi infortuni mettono il bastone tra le ruote al lavoro settimanale.