10 cose da fare e vedere a Rimini e dintorni per gli appassionati di sport

Turismo

Rimini

| 16:24 - 19 Ottobre 2022

Il ponte Tiberio.

Grazie alle splendide spiagge, i locali in grado di garantire divertimento infinito a ogni ora del giorno e della notte e le numerose attrazioni d’interesse storico-culturale presenti sul suo territorio, Rimini è la regina indiscussa della Riviera Romagnola. Ambita dai turisti e non di meno apprezzata dai locali, questa località si distingue anche per la sua capacità di offrire agli amanti dello sport un’ampia gamma di opzioni tra cui scegliere.



Tra queste, si proporranno a seguire le 10 a nostro giudizio più interessanti sia per chi vuole cimentarsi in un po’ di attività fisica, sia per chi, invece, preferisce fare da spettatore dedicandosi magari alle scommesse sportive.



Partecipare al RiminiWellness

Anche nel 2023, Rimini si convertirà nel fulcro dello sport a livello mondiale – per l’esattezza nel periodo compreso tra l’1 e il 4 di giugno. Questa kermesse ospiterà sotto un unico tetto i principali esperti di fitness, benessere, cultura fisica e alimentazione di qualità, con un programma che prevede eventi sia adatti agli sportivi che a chi vuole solo fare un po’ di shopping e prendere parte a corsi di formazione.



Andare a una partita di calcio

Fondato nel 1912, il Rimini Football Club milita oggi nel Gruppo B del campionato di Serie C, dopo aver collezionato un totale di cinque partecipazioni in Serie B. Nell’avvio di stagione, i biancorossi hanno ottenuto risultati che fanno ben sperare i tifosi locali in ottica promozione – vedasi a questo proposito l’ottimo 1-2 contro il Gubbio nella seconda giornata.



Andare a una partita di pallacanestro

Come la presenza del Rinascita Basket Rimini testimonia, l’offerta sportiva della zona non si limita solo al calcio. Rifondata nel 2018 ma esistente dal 1947, la società gioca le sue partite casalinghe al Palasport Flaminio e viene allenata da Mattia Ferrari dal 2021. Dopo essersi classificata terza nel girone C di Serie B durante la stagione passata e aver vinto i play-off, quest’anno si trova nel girone rosso di Serie A2.



Andare in bici

Grazie alla conformazione pianeggiante e collinare del loro territorio, Rimini e i suoi dintorni sono un vero e proprio paradiso per gli amanti delle due ruote. Lunga oltre 120 km, la sua rete di piste ciclabili è particolarmente adatta ai principianti che volessero raggiungere facilmente i luoghi di maggior interesse della costa e del centro storico ma anche ai più esperti, desiderosi di mettersi alla prova su salite impervie.



Cimentarsi in uno sport sulla spiaggia

Soccer, tennis e basket sono alcuni degli sport in versione beach che il lungomare di Rimini mette a disposizione di chi non si accontentasse di una giornata di relax sotto l’ombrellone. Non c’è maniera migliore per tenersi in forma e fare nuove amicizie che prendere parte a una delle partite che vengono organizzate quotidianamente nei campi che popolano la zona litoranea.



Provare uno sport acquatico

Dopo aver fatto un po’ di esercizio sulla spiaggia, sarebbe un vero peccato lasciare Rimini senza essersi prima concessi un tuffo in mare per trovare lo sport acquatico che più fa al caso proprio. Gli stabilimenti balneari, i club nautici e le scuole di vela locali offrono ai loro clienti un servizio di prima classe che prevede la fornitura di tavole da sup, windsurf e canoe e l’organizzazione di diversi corsi.



Fare una partita a golf

Il Rimini Verucchio Golf Club e il Riviera Golf Resort sono i posti più indicati per trascorrere qualche ora di svago sfidando gli amici o iscrivendosi a un corso di avviamento individuale o collettivo. Entrambi sono forniti di 18 buche da campionato e il secondo si distingue per ospitare al suo interno un lussuoso hotel, un ristorante prestigioso, una piscina e una spa ideale per rigenerarsi.



Fare yoga

Estremamente popolare in qualsiasi condizione climatica, lo yoga diventa ancora più attraente se praticato con il mare, il Ponte di Tiberio, la darsena o Castel Sismondo sullo sfondo. Nei momenti più caldi dell’anno, questi luoghi suggestivi ospitano corsi adatti per le persone di ogni età e stato di forma; per chi volesse invece spingersi oltre, si consiglia di prendere parte a una lezione di sup yoga.



Visitare il Misano World Circuit Marco Simoncelli

Aperta dal 1969, nel 2012 questa pista di fama internazionale è stata rinominata Misano World Circuit Marco Simoncelli in onore dell’omonimo pilota romagnolo prematuramente scomparso l’anno precedente. Qui, non si può solo assistere a gare del MotoGP, ma anche fare un tour guidato della struttura, comprare qualche souvenir, noleggiare un’eBike e prendere una lezione di guida sicura o sportiva.



Assistere al torneo di frisbee Paganello

Dopo due anni di pausa, dal 16 al 18 aprile scorso il Bagno 39 e la zona circostante hanno ospitato la 31esima edizione del Paganello, il torneo internazionale di frisbee più celebre d’Italia. Per l’occasione, oltre 1500 giovani di ogni nazionalità hanno popolato il lungomare di Rimini per sfidarsi nell’avvincente specialità Beach Ultimate.



Rimini, una città a misura di sportivo

Rimini non è solo una meta ambita per gli amanti di mare, sole e cultura, ma anche dello sport. Qui, chiunque può tenersi in forma dedicandosi a una disciplina individuale o di squadra, oppure assistere a una partita di calcio, pallacanestro, frisbee o, ancora, una gara in moto.