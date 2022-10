Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:52 - 19 Ottobre 2022

Il luogo dell'incidente.

Sbanda per un malore e provoca un frontale. Tre feriti e interviene l'elisoccorso.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 ottobre, a Bellaria Igea Marina. Tre persone, due uomini e una donna, sono rimaste ferite in un incidente frontale verificatosi lungo via San Mauro, nei pressi di via Ravenna a Bellaria - Igea Marina, e con le ambulanze e l'elisoccorso trasferite all’ospedale "Bufalini" di Cesena. A scontrarsi sono state una Jaguar e una Peugeot sulla quale c'era un uomo e una donna, colleghi di lavoro.



L'uomo con la Jaguar, stando a quanto è stato ricostruito dalla Polizia Locale, che sono intervenuti sul posto, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria a causa di un improvviso malore e, invadendo l’opposto senso di marcia, si è scontrata con la Peugeot. I Vigili del fuoco hanno lavorato tra le lamiere delle auto per estrarre le persone.



Il più grave dei tre feriti è risultata essere la donna elitrasportata al pronto soccorso. Nessuno dei tre feriti è, per fortuna, in pericolo di vita.