Covid, la mappa del contagio comune per comune. Lieve calo in Provincia e a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:36 - 19 Ottobre 2022

Bollettino Covid Provincia di Rimini 10-16 ottobre 2022.



Leggero calo della curva da contagi di Sars-CoV-2 in provincia di Rimini: nella settimana dal 10 al 16 ottobre infatti i nuovi casi sono stati 1561 (sette giorni prima erano stati 1624, -63), i casi attivi scendono da 1884 a 1879.



Sul fronte dei nuovi casi, spicca il +8 di piccoli comuni quali Casteldelci e Gemmano, mentre San Clemente con 39 nuovi positivi eguaglia Bellaria Igea Marina. Crescono i casi a Novafeltria (38) e San Giovanni in Marignano (42).



A Rimini i nuovi casi sono invece in calo: 746 (sette giorni fa erano stati 806).



NUOVI CASI



Rimini 746

Riccione 150

Santarcangelo di Romagna 107

Cattolica 67

Coriano 57

Misano Adriatico 56

Verucchio 45

San Giovanni in Marignano 42

Bellaria - Igea Marina 39

San Clemente 39

Novafeltria 38

Montescudo - Monte Colombo 30

Morciano di Romagna 19

Pennabilli 18

Poggio Torriana 16

San Leo 15

Saludecio 13

Sassofeltrio 12

Sant'Agata Feltria 11

Casteldelci 8

Montegridolfo 8

Gemmano 8

Mondaino 5

Montefiore Conca 5

Maiolo 5

Montecopiolo 4

Talamello 1



CASI ATTIVI



Rimini 909

Riccione 181

Santarcangelo di Romagna 133

Cattolica 85

Coriano 66

Misano Adriatico 66

Verucchio 53

San Giovanni in Marignano 46

Bellaria - Igea Marina 49

San Clemente 41

Novafeltria 40

Montescudo - Monte Colombo 32

Morciano di Romagna 24

Poggio Torriana 22

Pennabilli 21

San Leo 17

Sant'Agata Feltria 16

Saludecio 14

Sassofeltrio 12

Gemmano 10

Casteldelci 9

Montegridolfo 8

Maiolo 7

Mondaino 6

Montefiore Conca 6

Montecopiolo 4

Talamello 2