All'università di Rimini startup innovative in cattedra con progetti dedicati a wellness e nutrizione

Attualità

Rimini

15:28 - 19 Ottobre 2022

Foto di repertorio.





Parte con una tappa riminese la Startup Roadshow, la serie di eventi in programma per i prossimi mesi nata dalla collaborazione con Bio4dreams, il primo incubatore italiano certificato di startup innovative in fase very early stage, a capitale totalmente privato, dedicato alle Scienze della Vita.



Il Clust-ER Health Salute e Benessere della Regione Emilia-Romagna e Bio4dreams hanno infatti da poco siglato un accordo per sviluppare progetti imprenditoriali e startup nelle Life Sciences afferenti ai rispettivi ecosistemi, delineando i termini di possibili sinergie reciproche per sviluppare progetti imprenditoriali o startup nelle Life Sciences afferenti ai rispettivi ecosistemi. Nello specifico, Clust-ER Health segnalerà a Bio4Dreams progetti promettenti provenienti dal proprio network che potrebbero dare origine a startup e che necessitano di specifici servizi di incubazione e/o di investimenti. Inoltre, i due partner condivideranno opportunità di partecipazione a bandi e call di reciproco interesse.



Grazie alla preziosa collaborazione con il Tecnopolo di Rimini e Unirimini, che ha partecipato all’organizzazione della giornata e allo scouting delle startup, e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, giovedì 20 ottobre a Palazzo Buonadrata dalle ore 10.00 si terrà una sessione di presentazione di progetti inerenti le tematiche che più contraddistinguono la zona romagnola, votata al wellness, alla nutraceutica e allo sport.



Ai saluti iniziali di Lorenzo Succi, direttore di Unirimini e manager del Tecnopolo di Rimini, e di Sauro Vicini, manager del Clust-ER Health Salute e Benessere, seguirà la presentazione dei servizi e delle opportunità di Bio4dreams da parte di Demetra Pelos, Head of Business Nursery, e di Chiara Bortolini, Innovation Hubs Developer.



Sarà poi il turno delle startup e dei gruppi di ricerca del Tecnopolo, che presenteranno le proprie attività con un breve pitch per ricevere riscontri e suggerimenti da parte di una giuria di esperti, di cui faranno parte anche l’azienda romagnola Valpharma Group e l’Exhibition Manager di Riminiwellness.



Interverranno le aziende Lingatech, Recover ingredients, FilFit, Lite Sport, oltre alle ricercatrici del Tecnopolo di Rimini, che svolgono progetti di ricerca industriale nel settore nutraceutico e cosmetico. Seguirà una visita ai laboratori del Tecnopolo per conoscere più nel dettaglio le potenzialità delle ricerche svolte dal gruppo della Prof.ssa Andrisano, referente per la sede di Rimini delle attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale per la Meccanica Avanzata e i materiali dell’Università di Bologna.



Con questa prima tappa si apre un proficuo percorso di collaborazione tra attori regionali per incentivare la nascita e la crescita di progetti imprenditoriali che valorizzano i talenti e la ricerca dei territori emiliano-romagnoli.